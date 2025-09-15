نویدکیا: بازی با الحسین مهم و سخت است

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: «دیدار فردا، بازی فوق‌العاده مهمی برای ما است. این مسابقه قطعاً بازی سختی است. ما چند بازی آخر الحسین را به صورت کامل دیده‌ایم و می‌دانیم که آنها تیم فوق‌العاده خوبی هستند و کیفیت، بازیکنان و مربی خوبی دارند.»

نویدکیا ادامه داد: «اگرچه در هفته‌های اخیر نتایج ما ایده‌آل نبوده، اما به کیفیت بازیکنان اعتماد دارم و ایمان دارم کیفیت تیم روز به روز بهتر خواهد شد. برای تیم الحسین احترام قائل هستم، زیرا تیم خوبی هستند و امیدوارم فردا بازی خوبی باشد.»

سرمربی سپاهان در خصوص وضعیت زمین مسابقه گفت: «ظاهراً زمین ایده‌آل نیست و امیدوارم مشکل زمین حل شود. برای کیفیت و جذابیت بازی نیاز است زمین باکیفیت برای هر دو تیم وجود داشته باشد. بازیکنان تکنیکی به زمین خوب و هموار نیاز دارند تا بازی جذاب شود و هواداران از دیدن بازی لذت ببرند.»

نویدکیا درباره تأثیر نتایج لیگ ایران بر این بازی عنوان کرد: «درست است لیگ را با برد شروع نکردیم، اما بازیکنان بازی‌های نسبتاً خوبی انجام دادند. شاید در نیمه اول بازی اول لیگ خوب نبودیم، اما در سایر مسابقات عملکرد فنی تیم قابل قبول بود، چون تمام تلاششان را کردند.»

او درباره اهمیت تقابل نخست سپاهان در آسیا افزود: «اولین بازی برای هر مربی و بازیکن مهم‌ترین بازی است و همه دوست دارند ۳ امتیاز را کسب کنند. اما باید منطقی باشیم، زیرا الحسین تیم خوبی است و کیفیت بالایی دارد. نباید احساساتی بازی کنیم و باید با منطق به دنبال برد باشیم.»

سرمربی سپاهان در پاسخ به وضعیت چمن و نبود VAR گفت: «امیدواریم کیفیت زمین خوب باشد. نبود VAR برای همه تیم‌ها قانونی است و از ابتدا اعلام شده، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. اگر VAR بود، بازی با آرامش بیشتری انجام می‌شد.»

او در خصوص مشکل ویزای سیدحسین حسینی خاطرنشان کرد: «نمی‌دانم دروازه‌بان ما چه مشکلی داشته که ویزا صادر نشده بود. ساعتی پیش ویزا به او داده شد و او آخر شب به اردن می‌رسد. این نکته منفی بزرگی است که AFC باید برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام دهد.»

نویدکیا در پایان گفت: «وضعیت چمن مهم است؛ دو تیم بازیکنانی با کیفیت دارند که می‌توانند روی زمین خوب بازی کنند. اگر زمین بد باشد، توپ‌ها روی هوا می‌رود و بازی جذاب نخواهد بود.»

انتهای پیام/