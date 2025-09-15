خبرگزاری کار ایران
رحمان عموزاد با پیروزی قاطع به دور بعد صعود کرد

رحمان عموزاد با پیروزی پرقدرت ۱۳-۰ مقابل حریف قزاقستانی، به مرحله بعد کشتی آزاد جهان ۲۰۲۵ صعود کرد.

به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد در اولین دیدار وزن ۶۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، برابر حریف قزاقستانی قرار گرفت و با یک نمایش کاملاً مقتدرانه موفق شد پیروزی ۱۳-۰ را کسب کند. این پیروزی در کمتر از سه دقیقه، نشان‌دهنده آمادگی بالای کشتی‌گیر ایرانی و تسلط کامل او در جریان مسابقه بود.

با ثبت این نتیجه، عموزاد به مرحله بعد صعود کرد و آماده رویارویی با حریف بعدی خود می‌شود. این موفقیت نه تنها اعتماد به نفس او را افزایش می‌دهد، بلکه نوید یک عملکرد درخشان برای تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌ها را می‌دهد.

