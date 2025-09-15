خبرگزاری کار ایران
استقلال خوزستان مربی اسپانیایی به خدمت گرفت

استقلال خوزستان مربی اسپانیایی به خدمت گرفت
لوسیانا سانتانا مارتل، دستیار امیر خلیفه‌اصل در استقلال خوزستان شد.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال خوزستان، لوسیانو سانتانا مارتل مربی اسپانیایی، عصر روز گذشته پس از توافق نهایی با مدیریت باشگاه و بنا به درخواست سرمربی تیم امیر خلیفه‌اصل، وارد ایران شد و رسماً به جمع کادر فنی آبی‌پوشان خوزستانی پیوست.

لوسیانا سانتانا مارتل متولد ۱۴ نوامبر ۱۹۸۱ و دارای ۴۳ سال سن است. وی با مدرک معتبر UEFA Pro Licence از تجربه قابل توجهی در عرصه مربیگری برخوردار بوده و سابقه همکاری در تیم‌های ملی و باشگاهی را در کارنامه دارد.

سوابق مربیگری لوسیانا سانتانا مارتل

سرمربی CD Herbania (اسپانیا) – فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴

سرمربی UD Gran Tarajal (اسپانیا) – فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳

دستیار مربی و سرمربی موقت Suphanburi FC (تایلند) – ۲۰۱۷-۲۰۱۶

▫️دستیار مربی Shanghai Shenhua / Greenland (چین) – ۲۰۱۴-۲۰۱۲

▫️دستیار مربی تیم ملی فوتبال چین – ۲۰۲۲-۲۰۲۱

▫️دستیار مربی تیم ملی زیر ۲۳ سال تایلند – ۲۰۱۸-۲۰۱۷

باشگاه استقلال خوزستان حضور این مربی اسپانیایی را گامی مهم در جهت ارتقای سطح فنی تیم می‌داند و ابراز امیدواری میکند که تجارب بین‌المللی مارتل در کنار امیر خلیفه‌اصل، زمینه‌ساز موفقیت‌های آتی و پرورش استعدادهای جوان فوتبال خوزستان در رقابت‌های پیش‌رو باشد.

استقلال خوزستان مربی اسپانیایی به خدمت گرفت

