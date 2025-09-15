خبرگزاری کار ایران
شوخی هالند با منچستری‌ها پس از درخشش در اتحاد (عکس)
ستاره نروژی منچسترسیتی با انتشار تصویری از استیک و جایزه بهترین بازیکن میدان، به سبک خاص خود از پیروزی در دربی شهر منچستر جشن گرفت.

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند که با دبل تماشایی خود نقش اصلی را در پیروزی ۳-۰ منچسترسیتی برابر منچستریونایتد ایفا کرد، با انتشار تصویری از جشن پس از بازی به شوخی با رقیب دیرینه پرداخت. در این تصویر، هالند در کنار جایزه بهترین بازیکن میدان و یک استیک  دیده می‌شود و در کپشن آن نوشته: «شب خوبی داشته باشید!»

منچسترسیتی که فصل را با دو شکست آغاز کرده بود، در بازگشت از فیفادی، نمایش قاطعانه‌ای داشت و با قدرت از سد همسایه سرخ‌پوش خود گذشت. پپ گواردیولا برای این بازی حساس، تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کرد؛ از جمله استفاده از جانلوئیجی دوناروما که در اولین حضورش برای سیتی، کلین‌شیت کرد و چند واکنش چشم‌نواز داشت.

شوخی هالند با منچستری‌ها پس از درخشش در اتحاد (عکس)

در نیمه نخست، فیل فودن با ضربه سر گل اول بازی را به ثمر رساند؛ گلی که در فضایی احساسی برای هواداران سیتی به ثبت رسید چرا که آن‌ها در سوگ درگذشت ریکی هیتون، قهرمان سابق بوکس و هوادار وفادار باشگاه بودند.

در ادامه، ارلینگ هالند دو بار دیگر دروازه منچستریونایتد را باز کرد تا حساب خود را در این فصل به پنج گل در چهار بازی برساند. او با تمام قدرت بازگشته و آماده رقابت‌های سخت پیش‌رو است.

منچسترسیتی حالا در هفته‌ای حساس قرار دارد. شاگردان گواردیولا پس از این پیروزی روحیه‌بخش، روز پنجشنبه در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا میزبان ناپولی خواهند بود؛ دیداری که تقابل دوباره با کوین دی‌بروینه را نیز در پی دارد. سپس آن‌ها برای دیدار حساس با آرسنال، به امارات سفر خواهند کرد. هالند و هم‌تیمی‌هایش به‌خوبی می‌دانند که این پیروزی فقط آغاز راه است.

