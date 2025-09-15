حادثه در لیگ فوتبال زنان آمریکا: بیهوشی ناگهانی در وسط زمین!

به گزارش ایلنا، این حادثه در واپسین دقایق نیمه نخست و زمانی رخ داد که دملو، بازیکن ۲۷ ساله آمریکایی، ابتدا روی زمین نشست و لحظاتی بعد به پشت سقوط کرد. وضعیت جسمی او موجب شد فوراً آمبولانس به ورزشگاه لومن‌فیلد در شهر سیاتل اعزام شود تا وی به مرکز درمانی منتقل شود.

باشگاه ریسینگ لوئیزویل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ساوانا دملو در همان لحظه در زمین تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت و اکنون در وضعیت پایدار و هوشیار است. او برای بررسی‌های بیشتر به بیمارستان منتقل شده است.»

دیدار دو تیم در حالی که بدون گل در جریان بود، به حالت تعلیق درآمد و برگزاری مجدد آن به زمان دیگری موکول شد.

دملو حدود یک سال پیش مبتلا به پرکاری تیروئید تشخیص داده شد؛ بیماری‌ای که پس از تجربه مشکلات جسمی مشابه در یکی دیگر از مسابقات آشکار شد. او در گفت‌وگو با ESPN درباره دشواری‌های آن دوران گفته بود: «بازی کردن برای ۹۰ دقیقه برایم غیرممکن شده بود. به دقیقه ۲۵ که می‌رسیدم، احساس می‌کردم قلبم دارد از سینه‌ام بیرون می‌زند. تنگی نفس داشتم و انگار کاملاً از فرم خارج شده بودم. اصلاً نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد برایم می‌افتد.»

باشگاه هنوز درباره مدت زمان ریکاوری این بازیکن یا زمان بازگشت مسابقه اطلاعیه‌ای رسمی منتشر نکرده است.

