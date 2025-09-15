دربی ایتالیا با هفت گل ماندگار شد

به گزارش ایلنا، ایراد بزرگی که کارشناسان و هواداران فوتبال به مسابقات تیم‌های مدعی سری‌آ در سال‌های اخیر می‌گرفتند، کم‌گل بودن مسابقات و موقعیت‌سازی پایین تیم‌های درجه یک سری‌آ در تقابل با یکدیگر بود که طبیعتاً، ناشی از رویکرد عملگرای مربیان ایتالیایی حاضر در سری‌آ بود. داستان دربی ایتالیا روز شنبه اما با دو سرمربی کروات و رومانیایی، متفاوت دنبال شد. بازی یوونتوس و اینتر، اگرچه چندان بازی پرموقعیتی نبود اما هفت گل داشت و تبدیل به یکی از مسابقات ماندگار دو تیم در سال‌های اخیر با زیباترین گل‌های ممکن شد؛ از کار تیمی بانوی پیر برای گل لوید کلی انگلیسی گرفته تا ضربات تماشایی بازیکنان تیم ملی ترکیه در هر دو طرف زمین و البته گلزنی برادران تورام و رستگاری آدزیچ ۱۹ساله.

پاسخ کوبنده تودور به منتقدان

تصمیم مدیران یوونتوس برای تمدید قرارداد ایگور تودور پس از نتایج نسبتاً قابل قبول او به‌عنوان سرمربی تیم، مورد انتقاد هواداران یوونتوس قرار گرفت اما تیم او تا اینجا نشان داده که نه‌تنها کیفیت دفاعی تیم فصل گذشته را حفظ کرده، بلکه توانسته در خط حمله با گزینه‌های متفاوت ناشی از نقل و انتقالات موفق تیم، تحول ایجاد کند. پس از پیروزی قاطع در دو بازی اول لیگ، یوونتوس در این بازی نیز تسلیم‌ناپذیر نشان داد و حالا، هواداران یوونتوس اعتماد بیشتری به تودور نسبت به موتا در روزهای ابتدایی فصل گذشته دارند؛ هرچند که این روند، باید با ثبات نتایج در لیگ و بازی‌های آبرومند در لیگ قهرمانان اروپا همراه شود.

کیوو، بحرانی که زود از راه رسید

شاید با دیدن نتایج اینتر، این تصور را داشته باشیم که پس از نتایج موفق سیمونه اینزاگی با این تیم دوران طلایی اینتر به پایان رسیده باشد اما نتایج، چندان واقعیت را در خصوص تیم کیوو‌ منعکس نمی‌کند. تیم او با وجود آرایش مشابه نسبت به سیستم اینزاگی، رویکرد تهاجمی‌تری به خود گرفته و طبعاً استحکام دفاعی سابق را از دست داده اما در دو بازی اخیر مقابل اودینزه و یوونتوس، بدشانس بوده است؛ طوری که حتی ایگور تودور سرمربی یوونتوس نیز اعتراف کرد که شاید تیمش لایق پیروزی نبوده. برای اولین بار از فصل ۲۰۱۱/۱۲، اینتر در دو مسابقه از سه بازی ابتدایی فصل طعم شکست را می‌چشد و تنها تغییر فوری در روند تیم، اعتبار کیوو‌ را حفظ می‌کند.

جدال تاریخی برادرانه در حضور پدر

در یکی از صحنه‌های کم‌نظیر فوتبال ایتالیا، دو تورام برادر در دیدار یوونتوس و اینتر نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشتند. در حالی که تقابل خفرن‌ تورام با پیراهن یووه و مارکوس تورام در ترکیب اینتر طی دو فصل اخیر همواره یکی از جذابیت‌های این جدال بوده، این بار گلزنی هر دو بازیکن با ضربات سر بر جذابیت مسابقه افزود. ابتدا مارکوس تورام در دقیقه۷۹ با ضربه سری دقیق دروازه یوونتوس را گشود و برتری را برای اینتر رقم زد. تنها چند دقیقه بعد، خفرن‌ تورام که روز درخشانی را پشت سر گذاشته بود، در دقیقه۸۳ پاسخ گل برادرش را داد تا این تقابل خانوادگی رنگ و بوی تاریخی پیدا کند. این نخستین بار در قرن۲۱ بود که در جریان یک بازی سری‌آ، دو برادر مقابل یکدیگر موفق به گلزنی می‌شوند. جالب‌تر آنکه لیلیان تورام، اسطوره یوونتوس و تیم ملی فرانسه از روی سکوها نظاره‌گر این دوئل فراموش‌نشدنی میان فرزندان خود بود.

لحظه بزرگ برای ستاره ۱۹ ساله

در حساس‌ترین دقایق دربی ایتالیا، قهرمانی غیرمنتظره برای یوونتوس از راه رسید؛ واسیلی آدزیچ، هافبک ۱۹ساله مونته‌نگرویی که کمتر کسی تصور می‌کرد سرنوشت این دیدار را رقم بزند. آدزیچ که طی دو سال گذشته در آکادمی یوونتوس پرورش یافته و در این بازی نخستین حضور فصل خود در ترکیب تیم را تجربه می‌کرد، فصل گذشته تنها ۷۳دقیقه فرصت بازی داشت. اما این بار، با شوتی تماشایی در واپسین لحظات، سومین پیروزی شاگردان تودور را در فصل جاری قطعی کرد و اولین گلش برای بیانکونری را به یک صحنه تاریخی بدل ساخت. با این گل، آدزیچ با سن ۱۹سال و ۱۲۴روز نه‌تنها درخشش بزرگی را به نام خود ثبت کرد، بلکه به جوان‌ترین گلزن خارجی تاریخ دربی ایتالیا تبدیل شد؛ رکوردی که حالا می‌تواند نقطه آغازی برای مسیری درخشان در فوتبال اروپا باشد.

