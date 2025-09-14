کشتی آزاد قهرمانی جهان: پیروزی مقتدرانه یونس امامی

به گزارش ایلنا، در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در کرواسی جریان دارد، یونس امامی نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم ایران پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف هرایر علیخانیان از ارمنستان رفت. او توانست با نمایش برتری کامل و نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی برسد و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

این موفقیت باعث افزایش امیدها برای ادامه درخشش کشتی ایران در این وزن شد و نمایندگان ایرانی را به کسب مدال نزدیک‌تر کرد.

