کشتی آزاد قهرمانی جهان: پیروزی مقتدرانه یونس امامی
یونس امامی، کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، با نتیجه ۶ بر صفر حریف ارمنی خود را شکست داد و به یکهشتم نهایی صعود کرد.
به گزارش ایلنا، در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در کرواسی جریان دارد، یونس امامی نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم ایران پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف هرایر علیخانیان از ارمنستان رفت. او توانست با نمایش برتری کامل و نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی برسد و راهی مرحله یکهشتم نهایی شود.
این موفقیت باعث افزایش امیدها برای ادامه درخشش کشتی ایران در این وزن شد و نمایندگان ایرانی را به کسب مدال نزدیکتر کرد.