خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشتی آزاد قهرمانی جهان: پیروزی مقتدرانه یونس امامی

کشتی آزاد قهرمانی جهان: پیروزی مقتدرانه یونس امامی
کد خبر : 1685826
لینک کوتاه کپی شد.

یونس امامی، کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، با نتیجه ۶ بر صفر حریف ارمنی خود را شکست داد و به یک‌هشتم نهایی صعود کرد.

به گزارش ایلنا، در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در کرواسی جریان دارد، یونس امامی نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم ایران پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف هرایر علیخانیان از ارمنستان رفت. او توانست با نمایش برتری کامل و نتیجه ۶ بر صفر به پیروزی برسد و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

این موفقیت باعث افزایش امیدها برای ادامه درخشش کشتی ایران در این وزن شد و نمایندگان ایرانی را به کسب مدال نزدیک‌تر کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی