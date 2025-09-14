قضاوت رئال مادرید - مارسی در لیگ قهرمانان به داور بوسنیایی رسید

به گزارش ایلنا، فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب آغاز می‌شود و جدال رئال مادرید و مارسی در سانتیاگو برنابئو از دیدنی‌ترین مسابقات این هفته خواهد بود. یوفا اعلام کرد عرفان پلجتو، داور شناخته‌شده بوسنی و هرزگوین، قاضی میدان این دیدار خواهد بود.

پلجتو که به‌عنوان بهترین داور فوتبال بوسنی شناخته می‌شود، با انتخاب کمیته داوران یوفا مسئولیت یکی از سه مسابقه مهم دور نخست را برعهده گرفت. کمک‌های او در این بازی سناد ابریشیمبگوویچ و داور بلیو خواهند بود. همچنین میلوش گیگوویچ دیگر داور بوسنیایی به‌عنوان داور چهارم کنار زمین حضور خواهد داشت و وظیفه کنترل فضای کنار خط را برعهده می‌گیرد.

در اتاق VAR، دنیس هیگلر از هلند و کریستین دینگرت از آلمان مسئولیت بررسی صحنه‌های حساس را برعهده خواهند داشت. دیدار رئال مادرید و مارسی سه‌شنبه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران در سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود؛ دیداری که آغاز مسیر اروپایی شاگردان ژابی آلونسو در فصل جدید خواهد بود.

انتهای پیام/