خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال دختران آسیا

قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال دختران آسیا
کد خبر : 1685793
لینک کوتاه کپی شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال دختران آسیا 2026 خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسابقات گروه A انتخابی جام ملت‌های زیر 17 سال دختران آسیا به میزبانی تاجیکستان از 13 تا 17 اکتبر ۲۰۲۵ (21 تا 25 آبان ۱۴۰۴) برگزار می‌شود.

مهناز ذکایی به عنوان داور، آتنا لشنی و بهاره سیفی نهاوندی به عنوان کمک داور برای قضاوت در این رقابت‌ها انتخاب شده‌اند.

همچنین رقابت‌های گروه C در یانگون میانمار در حالی برگزار می‌شود که از ایران فاطمه نصیری به عنوان داور، ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور و معصومه شکوری به عنوان ناظر داوری در این مسابقات حضور دارند. دیدارهای این گروه از 21 تا 25 آبان برگزار می‌‌شود.

لازم به توضیح است، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه B با تیم‌های لبنان، عربستان و کویت همگروه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی