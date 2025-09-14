خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام برنامه اردویی تیم ملی فوتسال پیش از اعزام به مالزی

اعلام برنامه اردویی تیم ملی فوتسال پیش از اعزام به مالزی
کد خبر : 1685791
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتسال پیش از اعزام به رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا یک جلسه تمرینی در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، احسان محمدی مدیر رسانه تیم ملی فوتسال با اعلام این خبر گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده توسط کادر فنی، بعد از مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتسال که روز دوشنبه ۲۴ شهریور با برگزاری هفت مسابقه به پایان می‌رسد، ۱۴ بازیکن دعوت شده وارد اردو خواهند شد. 

وی افزود: به دلیل حضور بازیکنان در کوران مسابقات و همچنین پرواز از شهرهای محل اقامت به تهران، برنامه صبح روز سه شنبه حضور در PEC برای ریکاوری و کار سبک با وزنه است، جلسه تمرین با توپ و کارهای تاکتیکی هم عصر برگزار می‌شود.

مدیر رسانه تیم ملی فوتسال گفت: با توجه به اختلاف ساعت ۴:۳۰ دقیقه‌ای محل برگزاری بازی‌های تیم ملی با تهران و اینکه دو بازی ایران مقابل بنگلادش و امارات ساعت ۱۱:۳۰ به وقت محلی برگزار می‌شود، کادر فنی ساعت ۱۷ را برای تمرین عصر انتخاب کرد. تیم ملی در مالزی هم دستکم یک جلسه تمرینی خواهد داشت. 

محمدی با اشاره به پرواز تیم ملی در روز چهارشنبه گفت: کادر فنی تیم ملی اذعان دارد که برگزاری تنها دو جلسه تمرینی پیش از حضور در یک تورنمنت بین‌المللی برای هماهنگی بازیکنان کافی نیست، اما با توجه به اهمیت لیگ داخلی و درک متقابل آقای شمسایی و همکارانش از شرایط باشگاه‌ها و فشار روی مربیان، این فشردگی برنامه را در راستای همراهی با سازمان لیگ فوتسال پذیرفت.

گفتنی است رقابت‌های انتخابی هجدهمین دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی از ۲۹ شهریورماه آغاز خواهد شد و تیم ملی ایران که در گروه G با تیم‌های مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است، مسابقات خود را در شهر کوناتان مالزی برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی