برگزاری تمرین و ریکاوری سرخپوشان در دو بخش

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت بعد از مسابقه شب گذشته برابر تیم فولاد خوزستان، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی در دو گروه و دو بخش به ریکاوری و تمرین پرداختند.

تمرین قرمزپوشان از ساعت ۱۱ صبح آغاز شد و به مدت یک ساعت به طول انجامید. تعدادی از بازیکنان در سالن بدنسازی و تعدادی دیگر در زمین چمن و زیر نظر کادر فنی، ریکاوری و تمرین کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا دوشنبه در نوبت عصر به تمرینات تاکتیکی خواهد پرداخت.

