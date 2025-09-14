خبرگزاری کار ایران
برگزاری تمرین و ریکاوری سرخپوشان در دو بخش
پرسپولیس پس از دیدار شب گذشته برابر فولاد خوزستان، امروز یکشنبه در دو بخش، ریکاوری و تمرین کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت بعد از مسابقه شب گذشته برابر تیم فولاد خوزستان، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی در دو گروه و دو بخش به ریکاوری و تمرین پرداختند.

تمرین قرمزپوشان از ساعت ۱۱ صبح آغاز شد و به مدت یک ساعت به طول انجامید. تعدادی از بازیکنان در سالن بدنسازی و تعدادی دیگر در زمین چمن و زیر نظر کادر فنی، ریکاوری و تمرین کردند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا دوشنبه در نوبت عصر به تمرینات تاکتیکی خواهد پرداخت.

