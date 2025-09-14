خبرگزاری کار ایران
از طرف کل تیم از مردم عذرخواهی می‌کنم

عذرخواهی کاپیتان تیم ملی والیبال از مردم ایران

عذرخواهی کاپیتان تیم ملی والیبال از مردم ایران
مرتضی شریفی، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، با تاکید بر این‌که ملی پوشان باید بدانند در چه میدان مهمی بازی می‌کنند، از مردم کشورمان به دلیل شکست مقابل مصر عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا  به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین مسابقه خود در قهرمانی مردان جهان سه بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: واقعا نمی‌دانم چی بگویم، امروز باختیم و خیلی ناراحتیم. اصلا انتظار نداشتیم نتیجه مسابقه با مصر اینگونه شود. باید بفهمیم کجا هستیم، این تورنمنت بعد بازی‌های المپیک، مهمترین رویداد والیبالی جهان است.

مرتضی شریفی با تاکید مجدد به این‌که ملی پوشان والیبال ایران باید بفهمند کجا هستد، تصریح کرد: همه باید بیدار شویم و بفهمیم چه‌کاری باید انجام دهیم. از مردم عزیز ایران عذرخواهی می‌کنم، جز درخواست بخشش چیز دیگری نمی توانم بگویم. شرمنده شدیم.

وی با بیان اینکه باید این نتیجه را فراموش کنیم، گفت: هنوز هیچ چیزی قطعی نشده و امکان جبران وجود دارد. خیلی از تیم‌های بزرگ هم در نخستین بازی باختند، انشاالله که بتوانیم جبران کنیم. باید خوب بازی کنیم، اگر اینطوری بازی کنیم، می‌بازیم. باید خوب بازی کنیم و درک کنیم که کجا هستیم.

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: مصر خیلی خوب و بدون اشتباه شروع کرد از سوی دیگر بازیکنان ایران در سرویس خوب نبودند. دیر فهمیدیم کجا هستیم، در ست آخر فهمیدیم که دیر بود و امیدورام در بازی‌های بعدی جبران کنیم و شرمنده مردم نشویم. واقعا دوست نداریم اینگونه بازی کنیم. من از طرف کل تیم عذرخواهی می کنم و دیگر نباید اینگونه بازی کنیم، چون ما تیم والیبال ایران هستیم و باید قدرت خودمان را نشان دهیم.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف تونس می‌رود.

