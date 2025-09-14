حضور پررنگ محمد قربانی در پوستر رسمی الوحده مقابل الاتحاد

به گزارش ایلنا، الوحده امارات در هفته نخست لیگ نخبگان مقابل الاتحاد عربستان صف‌آرایی خواهد کرد. تیمی که کریم بنزما، ستاره سرشناس فرانسوی، را در اختیار دارد. مسئولان الوحده برای معرفی این بازی پرهیجان، پوستر رسمی مسابقه را منتشر کردند که در آن محمد قربانی، هافبک ایرانی این تیم، چهره اصلی طراحی است.

قربانی پس از انتقال به الوحده توانسته در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ترکیب ثابت راه یابد و جایگاه خود را در مرکز میدان تثبیت کند. نمایش‌های او در دیدارهای تدارکاتی و آمادگی بدنی مناسب باعث شده تا کادر فنی حساب ویژه‌ای روی توانایی‌هایش باز کند.

انتخاب تصویر قربانی در پوستر رسمی این بازی، نشانگر اعتماد باشگاه به بازیکن ایرانی و جایگاه کلیدی او در تیم است. این دیدار فرصتی ویژه برای قربانی خواهد بود تا مقابل تیمی قدرتمند مانند الاتحاد و در برابر بنزما، یکی از نامدارترین مهاجمان فوتبال جهان، کیفیت خود را بیش از پیش به نمایش بگذارد.

مصاف الوحده و الاتحاد در چارچوب هفته نخست لیگ نخبگان برگزار می‌شود و هواداران فوتبال ایران نیز بی‌تردید عملکرد قربانی را با دقت دنبال خواهند کرد.

انتهای پیام/