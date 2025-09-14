خبرگزاری کار ایران
فاصله علیپور تا رکورد تاریخی علی پروین: فقط پنج گل!

کد خبر : 1685619
علی علیپور، آقای گل سرخپوشان، در پرسپولیس به آمار 90 گل رسید.

به گزارش ایلنا، علی علیپور در دیدار حساس پرسپولیس و فولاد موفق شد سومین گل خود در سه هفته ابتدایی لیگ بیست‌وپنجم را به ثمر برساند. این گل که در نیمه نخست و با همکاری تماشایی تیوی بیفوما رقم خورد، برای مهاجم شماره ۹ سرخ‌ها معنای ویژه‌ای داشت، چرا که او را به عدد ۹۰ گل با پیراهن پرسپولیس رساند.

علیپور حالا تنها پنج گل با رکورد علی پروین فاصله دارد. رکوردی که او را در جایگاه دومین گلزن برتر تاریخ باشگاه قرار خواهد داد. با این حال، هدف بزرگ مهاجم قائمشهری پرسپولیس فراتر از این است. او آرزو دارد با عبور از رکورد چهار دهه‌ای فرشاد پیوس، به بهترین گلزن تاریخ سرخ‌ها بدل شود. هدفی که نیازمند ادامه حضور در ترکیب اصلی سرخ‌ها در سالهای است و به ثمر رساندن ۶۴ گل دیگر را می‌طلبد. البته باتوجه به اینکه علیپور ۲۹ سال دارد و همچنان سالهای زیادی پیش رویش است، این هدف غیرممکن نخواهد بود اما او به رکورد علی پروین و سپس صدگله شدن بسیار نزدیک است. 

آمار گلزنی علیپور نشان می‌دهد او بیشترین موفقیت را برابر سپاهان داشته و تاکنون ۷ بار دروازه طلایی‌پوشان اصفهان را باز کرده است. همچنین استقلال، رقیب سنتی پرسپولیس، نیز پنج بار قربانی گلزنی او شده است. حالا با شروعی درخشان در فصل جدید، شماره ۹ پرسپولیس وارد کورس جدی آقای گلی لیگ هم شده و به دنبال تحقق رؤیایی بزرگ‌تر است.

