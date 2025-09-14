جوابیه فولاد در پاسخ به اظهارات مدیرعامل استقلال خوزستان
باشگاه فولاد خوزستان در واکنش به اظهارات کیوان بابادی، مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، جوابیهای منتشر کرد.
پیرو اظهارات خلاف واقع و رفتار غیرحرفهای مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در توهین به مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان، ضمن احترام به هواداران فوتبال و در راستای تنویر افکار عمومی، موارد زیر به اطلاع میرسد:
۱. مالکیت و نگهداری ورزشگاه
ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان از داراییهای ارزشمند شرکت فولاد خوزستان و حاصل دسترنج هزاران کارگر شریف این مجموعه است. مسئولیت نگهداری و سرویسدهی آن بر عهده شرکت توسعه فراگیر وفا میباشد که سالانه هزینههای قابل توجهی برای حفظ و ارتقای استانداردهای این ورزشگاه صرف میکند.
۲. اختیارات فنی و مدیریتی
تصمیمگیری در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی در این مجموعه، بهویژه وضعیت چمن و کاسه ورزشگاه، منحصراً در اختیار کادر فنی و مدیریتی باشگاه فولاد خوزستان بوده و مدیریت شرکت فولاد و شخص آقای ابراهیمی در این خصوص هیچگونه دخالتی نداشتهاند.
۳. مسابقه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴
درخواست برگزاری این مسابقه از سوی باشگاه استقلال خوزستان در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۴، ارائه و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ توسط مدیرعامل محترم باشگاه فولاد خوزستان مورد موافقت قرار گرفت.
با این حال، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ مصوبه جدید فرماندار محترم اهواز مبنی بر برگزاری مسابقه ابلاغ شد و نهایتاً قرارداد مربوطه با باشگاه استقلال خوزستان منعقد گردید.
۴. اقدامات اجرایی
با وجود گرمای شدید هوا و شرایط دشوار جوی، عوامل اجرایی و کارگران مجموعه با تلاش شبانهروزی نسبت به آمادهسازی کامل ورزشگاه شامل نظافت، تعمیرات تأسیساتی، تجهیز گیتهای ورودی و فعالسازی سیستمهای خنککننده اقدام نمودند و مسابقه در فضایی مطلوب برگزار شد.
۵. موارد قابل تأمل
باشگاه استقلال خوزستان بابت دو مسابقه برگزار شده در سال ۱۴۰۳ هیچگونه هزینهای پرداخت نکرده و چکهای مربوطه نیز برگشت خورده است. شایسته است روشن شود کدام ورزشگاه کشور بدون دریافت هزینه حاضر به همکاری خواهد بود؟
همچنین این باشگاه تاکنون اقدامی برای جبران خسارات واردشده به تاسیسات و تجهیزات ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان در جریان مسابقات خود انجام نداده است. گزارش تفصیلی این خسارات به همراه مستندات، بهزودی منتشر خواهد شد.
جمعبندی
باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان ضمن تأکید بر حفظ شأن فوتبال خوزستان و احترام به هواداران عزیز، حق خود میداند برای صیانت از داراییها و اعتبار این مجموعه، از تمامی راههای قانونی و مراجع ذیصلاح جهت احقاق حقوق خود استفاده نماید.