وستهام 0-3 تاتنهام: پیروزی شیرین اسپرزها در لندن

به گزارش ایلنا، امروز ورزشگاه لندن، شاهد دربی دیگری بین تیم‌های پایتخت‌نشین بود و در پایان شاگردان توماس فرانک توانستند قاطعانه از سد تیم گراهام پاتر بگذرند. این برد، شروع خوب تاتنهام در فصل جدید و عملکرد ضعیف وست هم در آغاز فصل را، استمرار بخشید.

در این بازی که به قضاوت جرت ژیلت و در چارچوب هفتهٔ چهارم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس برگزار شد، پاپه سار (دقیقهٔ ۴۷)، لوکاس بریوال (۵۷) و میکی فن ده فن (۶۴) برای اسپرز گلزنی کردند و همچنین توماس سوچک از وست هم، در دقیقهٔ (۵۴) از زمین مسابقه اخراج شد.

تاتنهام با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در رتبه دوم است. چکش ها، اما با سه امتیاز از چهار مسابقه هجدهم هستند.

