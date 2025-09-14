خبرگزاری کار ایران
وستهام 0-3 تاتنهام: پیروزی شیرین اسپرزها در لندن

تیم تاتنهام موفق شد با سه گل میزبانش را در ورزشگاه لندن شکست دهد.

به گزارش ایلنا، امروز ورزشگاه لندن، شاهد دربی دیگری بین تیم‌های پایتخت‌نشین بود و در پایان شاگردان توماس فرانک توانستند قاطعانه از سد تیم گراهام پاتر بگذرند. این برد، شروع خوب تاتنهام در فصل جدید و عملکرد ضعیف وست هم در آغاز فصل را، استمرار بخشید.

در این بازی که به قضاوت جرت ژیلت و در چارچوب هفتهٔ چهارم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس برگزار شد، پاپه سار (دقیقهٔ ۴۷)، لوکاس بریوال (۵۷) و میکی فن ده فن (۶۴) برای اسپرز گلزنی کردند و همچنین توماس سوچک از وست هم، در دقیقهٔ (۵۴) از زمین مسابقه اخراج شد.

تاتنهام با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در رتبه دوم است. چکش ها، اما با سه امتیاز از چهار مسابقه هجدهم هستند.

