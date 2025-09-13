هفته سوم لیگ برتر
پرسپولیس ۱-۱ فولاد: یحیی ترمز تیم هاشمیان را کشید
پرسپولیس در دیداری خانگی برابر فولاد به تساوی یک بر یک رضایت داد.
به گزارش ایلنا، پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی یک بر یک مقابل فولاد خوزستان متوقف شد. در این دیدار که با حساسیت ویژهای میان شاگردان یحیی گلمحمدی و وحید هاشمیان برگزار شد، هیچکدام از دو تیم برنده زمین را ترک نکردند.
در نیمه نخست ابتدا پرسپولیس با گلزنی علی علیپور در دقیقه ۴۳ پیش افتاد اما فولاد در ادامه بازی توانست با ضربه محمدرضا سلیمانی کار را به تساوی بکشاند. تلاشهای دو تیم در ادامه ثمری نداشت و بازی با همین نتیجه به پایان رسید.
این تساوی، پرسپولیس را از رسیدن به صدر جدول بازداشت و فولاد نیز با کسب یک امتیاز ارزشمند از تهران، همچنان در میانه جدول باقی ماند.