خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان نیمه اول

شاگردان هاشمیان در نیمه نخست برنده به رختکن رفتند

شاگردان هاشمیان در نیمه نخست برنده به رختکن رفتند
کد خبر : 1685418
لینک کوتاه کپی شد.

نیمه نخست دیدار پرسپولیس و فولاد در حالی به پایان رسید که شاگردان هاشمیان با تک گل علیپور از حریف خود پیش افتادند.

به گزارش ایلنا، نیمه نخست دیدار پرسپولیس و فولاد از هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهدای قدس با برتری یک بر صفر سرخ‌پوشان تهرانی به پایان رسید.

در این نیمه تنها چند موقعیت خلق شد، که پیام نیازمند درون دروازه پرسپولیس چند بار با واکنش‌های به‌موقع مانع از باز شدن دروازه تیم خود شدند.

در دقیقه ۳۰، پیام نیازمند با یک واکنش تماشایی شوت بازیکن فولاد  را دفع کرد و در ادامه محروقی فرصت مسلم گلزنی را از دست داد.

با این حال، در دقیقه ۴۳ علی علیپور موفق شد روی یک حرکت تیمی دقیق، دروازه فولاد را باز کند تا پرسپولیس با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود و حالا باید دید که در نیمه دوم چه اتفاقی رقم می‌خورد  و چه تیمی برنده از میدان خارج خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی