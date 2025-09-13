شاگردان هاشمیان در نیمه نخست برنده به رختکن رفتند

به گزارش ایلنا، نیمه نخست دیدار پرسپولیس و فولاد از هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه شهدای قدس با برتری یک بر صفر سرخ‌پوشان تهرانی به پایان رسید.

در این نیمه تنها چند موقعیت خلق شد، که پیام نیازمند درون دروازه پرسپولیس چند بار با واکنش‌های به‌موقع مانع از باز شدن دروازه تیم خود شدند.

در دقیقه ۳۰، پیام نیازمند با یک واکنش تماشایی شوت بازیکن فولاد را دفع کرد و در ادامه محروقی فرصت مسلم گلزنی را از دست داد.

با این حال، در دقیقه ۴۳ علی علیپور موفق شد روی یک حرکت تیمی دقیق، دروازه فولاد را باز کند تا پرسپولیس با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود و حالا باید دید که در نیمه دوم چه اتفاقی رقم می‌خورد و چه تیمی برنده از میدان خارج خواهد شد.

