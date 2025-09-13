خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب دو تیم ذوب آهن و مس رفسنجان

کد خبر : 1685374
ترکیب دو تیم ذوب آهن و مس رفسنجان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، درچارچوب مسابقات هفته سوم از رقابت های لیگ برتر از ساعت 18:00 امشب تیم های ذوب آهن و مس رفسنجان با هم مصاف می دهند.

ترکیب دو تیم برای این مسابقه را مشاهده می کنید:

ترکیب ذوب آهن برابر مس رفسنجان

داوود نوشی‌صوفیانی، عرفان قهرمانی، آرش قادری، امیرحسین جدی، پدرام قاضی‌پور، ابوالفضل حسینی‌فر، حسن شوشتری، پویا مختاری، جنان زایموویچ، آرش مرتضوی و امید لطیفی

ترکیب مس رفسنجان برابر ذوب آهن

میرزاد، جهانبخش، کردیچ، سلیمی، آریاکیا، زنده‌روح، جولانی، نریمان‌جهان، نقی‌زاده، میلاد فخرالدینی و کاستا 

