به گزارش ایلنا، کیوان بابادی، مدیرعامل استقلال خوزستان، پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران درحالی بسیار خوشحال بود، در میکسدزون ورزشگاه فولادآرنا صحبت‌های مهمی را در خصوص میزبانی در ورزشگاه اختصاصی فولاد با شرایط خاص انجام داد.

بابادی در صحبت‌هایی تند گفته بود: تکلیفم را تا امروز انجام دادم و اینکه بمانم و بروم دیگر برایم مهم نیست.کارمان را انجام می‌دهیم و نتیجه هم با خدا است. نگران نیستم که بعد از این مصاحبه چه اتفاقی برایم می‌افتد، اما من این برد را به آقای ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تقدیم می‌کنم که خجالت بکشد. ما التماس کردیم تا آقای ابراهیمی امروز این زمین را در اختیار ما بگذارد. زمینی که برای بچه های خوزستان است.

این اعتراض کیوان بابادی، مدیرعامل استقلال خوزستان و اظهارات تند وی بعد از بازی با استقلال تهران با واکنش مرتضی خاکبازان، عضو هیأت‌مدیره باشگاه فولاد همراه شد. درحالی که مدیران فولادخوزستان ادعا می‌کنند با همکاری کامل، استادیوم فولادآرنا را در اختیار باشگاه استقلال خوزستان قراردادند، مصاحبه عجیب کیوان بابادی علیه مدیران شرکت فولاد موجب تعجب‌شان شد.

از این رو مرتضی خاکبازان در این مورد گفت: "درحالی که باشگاه استقلال خوزستان حتی بدهی سال گذشته خود را پرداخت نکرده و خسارت سنگینی به استادیوم فولاد آرنا وارد کرده است، نهایت همکاری را با آنها داشتیم. در این مدت شرکت فولاد خوزستان هم از سمت حسابرسی تحت فشار قرارگرفته که چرا با وجود عدم پرداخت بدهی سال گذشته استادیوم رامجدد دراختیار استقلال خوزستان قرار دادیم."

