منوچهری: چرا از نتیجه گرفتن استقلال می ترسید؟

به گزارش ایلنا، شکست یک بر صفر استقلال تهران برابر استقلال خوزستان به سوژه اصلی تحلیل‌های فوتبالی امروز تبدیل شد. امین منوچهری، مهاجم پیشین استقلال، در برنامه تلویزیونی ضمن تبریک به تیم جوان خوزستان، درباره وضعیت استقلال تهران و مسائل پیرامون این بازی صحبت کرد.

او ابتدا درباره غیبت بازیکنان اصلی و تاثیر فیفادی گفت: «بازی دیروز بیشتر به خاطر هماهنگ نبودن تیم سخت شد. دلیل اصلی فیفادی بود؛ چون خیلی از بازیکنان در اردوهای تیم ملی حضور داشتند و این مسئله آسیب زیادی به استقلال زد. اردو کیش هم بیشتر با بازیکنان جوان برگزار شده بود. در این میان صالح حردانی که در تمرینات عملکرد خوبی داشت، فرصت بازی پیدا کرد. وقتی بازیکنان اصلی در نیمه دوم وارد زمین شدند، شرایط بازی تغییر کرد و استقلال شکل بهتری گرفت. این تیم با سال‌های قبل تفاوت زیادی دارد و همین موضوع باعث امیدواری هواداران شده است.»

منوچهری درباره عملکرد دروازه‌بان آبی‌ها توضیح داد: «آدان گلر باتجربه‌ای است. بعضی لحظه‌ها ممکن است احساس شود تیم به یک دروازه‌بان مطمئن‌تر نیاز دارد، اما در مجموع او گلر خوبی است و امیدواریم بتواند به تیم کمک کند.»

او درباره مشکلات دفاعی استقلال گفت:«مشکل دفاعی استقلال به معنای ضعف نفرات خط دفاعی نیست. از فاز هجومی تا دفاع، همه بازیکنان باید در کار دفاعی شرکت کنند تا تیم دیگر به راحتی گل نخورد. این موضوع باید در تمرینات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.»

منوچهری درباره استقلال خوزستان گفت: «به تیم استقلال خوزستان و مردم خونگرم خوزستان تبریک می‌گویم. همچنین باید به سرمربی جوانشان هم خسته نباشید گفت، چون این تیم و بازیکنانش آینده فوتبال ایران هستند. اما در عین حال نباید فراموش کرد که استقلال تهران یک باشگاه بزرگ و ریشه‌دار است. استقلال آبروی فوتبال ایران در آسیا محسوب می‌شود و صحبت کردن درباره این تیم‌ها اصلاً جایز نیست. استقلال اصالت و قدمتی دارد که باید همیشه حفظ شود.»

او درباره وقت‌کشی تیم خوزستان توضیح داد:«واضح بود وقت کشی تیم استقلال خوزستان انجام شد و این حرفه‌ای نیست. بنظرم استقلال خوزستان با کارهای تکنیکی می‌توانست بازی را حفظ کند به جای انجام کارهای غیر فوتبالی و غیراخلاقی. این که لیدرها بطری پرتاب کنند، اصلاً اتفاق زیبایی نیست. این تیم خوب بود و می‌توانست زیباتر بازی کند.»

منوچهری همچنین به فشار روی استقلال اشاره کرد و گفت: «استقلال فقط ضعف‌های چندین سال گذشته‌اش را رفع کرده و نمی‌دانم چرا این فشارها برای تیم‌های دیگر نیست. چرا از نتیجه گرفتن استقلال می‌ترسید؟».

