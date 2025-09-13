کنایه سنگین تارتار به سپاهان با 2 صحنه داوری(عکس)

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای سپاهان و گل‌گهر در حالی با نتیجه تساوی به پایان رسید که تیم سیرجانی حدود یک ساعت با بار کمتر بازی کرد و اخراج علیرضا علیزاده برنامه این تیم را بر هم زد. این اخراج در حالی رقم خورد که به زعم اعضای تیم سیرجانی و البته با استناد آنها به کارشناسان، حداقل یکی از صحنه‌ها کارت زرد نداشته است.

در همین خصوص مهدی تارتار سرمربی تیم گل‌گهر با انتشار دو تصویر در صفحه اینستاگرام خود به جدال تیمش با سپاهان واکنش نشان داد و به قضاوت داور اعتراضی آرام داشت و به این دیدار کنایه زد.

تارتار با انتشار صحنه گل هند رضا اسدی که در فصل گرشته باعث شد گل‌گهر برد مقابل سپاهان را از دست بدهد و همچنین تصویر کارت زرد جنجالی جنجالی علیرضا علیزاده، به این بازی واکنش نشان بدهد.

البته او احتمالا معتقد است گل دوم تیمش هم به درستی به ثمر رسیده و گل‌گهر شایسته برد در این بازی بوده است.

تارتار که فصل گذشته در اصفهان انتقام این هند جنجالی را با شکست این تیم گرفت، حالا با تکرار این اتفاق امیدوار است در دیدار برگشت نتیجه لازم را کسب کند اما به هر حال هضم از دست دادن این دو امتیاز با صحنه‌های مشکوک داوری برای او سنگین خواهد بود.

