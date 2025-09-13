خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کنایه سنگین تارتار به سپاهان با 2 صحنه داوری(عکس)

کنایه سنگین تارتار به سپاهان با 2 صحنه داوری(عکس)
کد خبر : 1684959
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی تارتار با انتشار دو تصویر به قضاوت بازی سپاهان اعتراض کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای سپاهان و گل‌گهر در حالی با نتیجه تساوی به پایان رسید که تیم سیرجانی حدود یک ساعت با بار کمتر بازی کرد و اخراج علیرضا علیزاده برنامه این تیم را بر هم زد. این اخراج در حالی رقم خورد که به زعم اعضای تیم سیرجانی و البته با استناد آنها به کارشناسان، حداقل یکی از صحنه‌ها کارت زرد نداشته است.

در همین خصوص مهدی تارتار سرمربی تیم گل‌گهر با انتشار دو تصویر در صفحه اینستاگرام خود به جدال تیمش با سپاهان واکنش نشان داد و به قضاوت داور اعتراضی آرام داشت و به این دیدار کنایه زد.

کنایه سنگین تارتار به سپاهان با 2 صحنه داوری(عکس)

تارتار با انتشار صحنه گل هند رضا اسدی که در فصل گرشته باعث شد گل‌گهر برد مقابل سپاهان را از دست بدهد و همچنین تصویر کارت زرد جنجالی جنجالی علیرضا علیزاده، به این بازی واکنش نشان بدهد.

البته او احتمالا معتقد است گل دوم تیمش هم به درستی به ثمر رسیده و گل‌گهر شایسته برد در این بازی بوده است.

تارتار که فصل گذشته در اصفهان انتقام این هند جنجالی را با شکست این تیم گرفت، حالا با تکرار این اتفاق امیدوار است در دیدار برگشت نتیجه لازم را کسب کند اما به هر حال هضم از دست دادن این دو امتیاز با صحنه‌های مشکوک داوری برای او سنگین خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی