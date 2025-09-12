به گزارش ایلنا، شب درخشان تراکتور در تبریز با نمایش خیره‌کننده دوماگوی دروژدک همراه شد؛ مهاجم ۲۸ ساله‌ای که پس از دو بازی گل‌نزده، در دیداری حساس برابر آلومینیوم اراک شعله‌ور شد و تنها در ۳۰ دقیقه سه بار دروازه حریف را فرو ریخت تا اولین هت‌تریک فصل جدید لیگ برتر را به نام خود ثبت کند.

شروع آتش‌بازی او در همان دقیقه ۹ رقم خورد؛ جایی که روی پاس عمقی دانیال اسماعیلی‌فر در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت و توپ را آرام و دقیق به تور دروازه کوبید. اسماعیلی‌فر در هفته گذشته موقعیتی مشابه را برای امیرحسین حسین‌زاده ساخته بود اما این بار دروژدک بی‌رحمانه کار را تمام کرد.

تنها ده دقیقه بعد، دومین گل هم از راه رسید. پاس نافرجام اسماعیلی‌فر با واکنش سریع مهدی ترابی همراه شد و او توپ را در شرایطی مشکوک به آفساید روی دروازه فرستاد. دروژدک با فرصت‌طلبی تمام توپ را تبدیل به گل کرد تا امیدهای اراکی‌ها خیلی زود رنگ ببازد.

اما اوج هنرنمایی مهاجم کروات در دقیقه ۴۱ بود؛ سانتر دقیق مهدی هاشم‌نژاد از جناح چپ روی تیر دوم نشست و دروژدک با ضربه‌ای مطمئن سومین گل خود و تیمش را زد. سه گل در یک نیمه، او را به صدر جدول گلزنان لیگ رساند و ورزشگاه را به وجد آورد.

دروژدک که فصل گذشته نیز با هشت گل در نیم‌فصل اول چهره‌ای شاخص در خط حمله تراکتور بود، حالا با ۱۲ گل در مجموع دوران حضورش در تبریز، به یک رکورد ویژه دست یافته است. با این حال، ارزشمندترین دستاورد او ثبت نخستین هت‌تریک فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ لیگ برتر ایران است؛ نمایشی که نام او را در صدر خبرهای فوتبالی قرار داد و هواداران تراکتور را امیدوار به ادامه‌ای پرگل کرد.

انتهای پیام/