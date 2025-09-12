پسر رونالدینیو به فوتبال انگلیس بازگشت

به گزارش ایلنا، باشگاه هال‌سیتی اعلام کرد ژوائو مندس، پسر رونالدینیو، اسطوره سابق تیم ملی برزیل، قرارداد جدیدی با تیم زیر ۲۱ ساله‌های این باشگاه امضا کرده است. این بازیکن ۲۰ ساله که در پست وینگر بازی می‌کند، به عنوان بازیکن آزاد به تیم لیگ چمپیونشیپ پیوسته است. چهار ماه پیش قراردادش با برنلی به پایان رسید.

مندس پس از امضای قرارداد گفت: «واقعاً از بودن در اینجا هیجان‌زده‌ام و مشتاقم که بازی کنم. فکر می‌کنم فصل خوبی پیش رو خواهیم داشت. تیم بسیار خوبی داریم و به آینده امیدوارم.»

این بازیکن تکنیکی که توانایی بازی در هر دو سمت خط حمله را دارد، فصل گذشته پنج بازی برای تیم زیر ۲۱ ساله‌های برنلی انجام داد. او فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه کروزیرو آغاز کرد و سپس در مارس ۲۰۲۳ به بارسلونا پیوست؛ جایی که مانند پدرش لباس آبی‌اناری را به تن کرد.

رونالدینیو، برنده توپ طلای ۲۰۰۵ و قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲، در دوران حضورش در بارسلونا دو بار قهرمان لالیگا شد و یک بار نیز لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد.

ژوائو مندس که سابقه بازی در تیم‌های پایه بارسلونا را دارد، در آگوست ۲۰۲۴ به برنلی رفت و حالا برای تجربه‌ای جدید به هال‌سیتی آمده است. او درباره مسیر حرفه‌ای خود گفت: «به نظرم خیلی خوب است که در سبک‌های مختلف فوتبال بازی کنی. سبک بازی در برزیل با اسپانیا و انگلیس تفاوت دارد و وقتی در این کشورها بازی می‌کنی، باعث می‌شود توانایی‌هایت رشد کند.»

او در ادامه افزود: «تنها چیزی که می‌خواهم این است که به تیم زیر ۲۱ ساله‌ها یا تیم اصلی هر کمکی که می‌توانم بکنم. برایم مهم نیست در چه سطحی بازی کنم، فقط عاشق فوتبال هستم. اگر فرصتی پیش بیاید، تمام تلاشم را می‌کنم تا از آن استفاده کنم.»

