خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسر رونالدینیو به فوتبال انگلیس بازگشت

پسر رونالدینیو به فوتبال انگلیس بازگشت
کد خبر : 1684840
لینک کوتاه کپی شد.

ژوائو مندس، فرزند اسطوره فوتبال برزیل، با قراردادی یک‌ساله به تیم زیر ۲۱ ساله‌های هال‌سیتی پیوست.

به گزارش ایلنا، باشگاه هال‌سیتی اعلام کرد ژوائو مندس، پسر رونالدینیو، اسطوره سابق تیم ملی برزیل، قرارداد جدیدی با تیم زیر ۲۱ ساله‌های این باشگاه امضا کرده است. این بازیکن ۲۰ ساله که در پست وینگر بازی می‌کند، به عنوان بازیکن آزاد به تیم لیگ چمپیونشیپ پیوسته است. چهار ماه پیش قراردادش با برنلی به پایان رسید.

مندس پس از امضای قرارداد گفت: «واقعاً از بودن در اینجا هیجان‌زده‌ام و مشتاقم که بازی کنم. فکر می‌کنم فصل خوبی پیش رو خواهیم داشت. تیم بسیار خوبی داریم و به آینده امیدوارم.»

این بازیکن تکنیکی که توانایی بازی در هر دو سمت خط حمله را دارد، فصل گذشته پنج بازی برای تیم زیر ۲۱ ساله‌های برنلی انجام داد. او فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه کروزیرو آغاز کرد و سپس در مارس ۲۰۲۳ به بارسلونا پیوست؛ جایی که مانند پدرش لباس آبی‌اناری را به تن کرد.

رونالدینیو، برنده توپ طلای ۲۰۰۵ و قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲، در دوران حضورش در بارسلونا دو بار قهرمان لالیگا شد و یک بار نیز لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد.

ژوائو مندس که سابقه بازی در تیم‌های پایه بارسلونا را دارد، در آگوست ۲۰۲۴ به برنلی رفت و حالا برای تجربه‌ای جدید به هال‌سیتی آمده است. او درباره مسیر حرفه‌ای خود گفت: «به نظرم خیلی خوب است که در سبک‌های مختلف فوتبال بازی کنی. سبک بازی در برزیل با اسپانیا و انگلیس تفاوت دارد و وقتی در این کشورها بازی می‌کنی، باعث می‌شود توانایی‌هایت رشد کند.»

او در ادامه افزود: «تنها چیزی که می‌خواهم این است که به تیم زیر ۲۱ ساله‌ها یا تیم اصلی هر کمکی که می‌توانم بکنم. برایم مهم نیست در چه سطحی بازی کنم، فقط عاشق فوتبال هستم. اگر فرصتی پیش بیاید، تمام تلاشم را می‌کنم تا از آن استفاده کنم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی