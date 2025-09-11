قرعه دشوار خاتون بم در لیگ قهرمانان زنان آسیا
تیم خاتون بم در نخستین حضور خود در لیگ قهرمانان زنان آسیا با حریفانی قدرتمند از چین، هند و ازبکستان مصاف خواهد داد.
به گزارش ایلنا، قرعهکشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۵-۲۰۲۶ امروز (پنجشنبه) با حضور نمایندگان باشگاههای شرکتکننده درکنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد.
در این قرعهکشی، تیم خاتون بم نماینده فوتبال ایران در گروه B قرار گرفت و باید برابر حریفان قدرتمندی رقابت کند. شاگردان خاتون بم در این گروه با تیم ووهان چین بهعنوان مدافع عنوان قهرمانی، بنگال هند و نسفقارشی ازبکستان همگروه شدند.
این رقابتها نخستین تجربه جدی فوتبال زنان ایران در سطح آسیایی پس از رسمی شدن لیگ قهرمانان زنان AFC محسوب میشود و نماینده کشورمان امیدوار است بتواند نمایشی درخور در برابر رقبای پرقدرت خود ارائه دهد.