به گزارش ایلنا، مرحله شانزدهم مسابقات دوچرخه‌سواری اسپانیا در شرایطی پیگیری شد که حامیان فلسطین با بستن جاده، این مسابقه را نیمه تمام گذاشتند. این حامیان به حضور رکاب‌زنان رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها اعتراض داشتند و در نهایت با بستن جاده، اجازه رقابت به آن‌ها را ندادند.

به نوشته یک سایت اسپانیایی حضور پرتعداد و چندهزار نفری حامیان فلسطینی باعث شد کنترل از دست پلیس خارج شود، مردم اسپانیا با این حرکت نفرت خود را از حضور دوچرخه‌سواران صهیونی یک‌بار دیگر نشان دادند.

گفته می‌شود شهردار مادرید برای برگزاری مرحله نهایی این رقابت‌ها از گارد ملی برای کنترل مسیر دوچرخه‌سواران استفاده خواهد کرد.

