خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تور دوچرخه سواری اسپانیا؛ نفرت کار دست رکاب‌زنان صهیونیسیتی داد

تور دوچرخه سواری اسپانیا؛ نفرت کار دست رکاب‌زنان صهیونیسیتی داد
کد خبر : 1684471
لینک کوتاه کپی شد.

رکاب‌زنان صهیونی در مرحله شانزدهم مسابقات دوچرخه‌سواری اسپانیا نتوانستند به خط پایان برسند و حامیان فلسطین آانها را مجبور به توقف کردند.

به گزارش ایلنا، مرحله شانزدهم مسابقات دوچرخه‌سواری اسپانیا در شرایطی پیگیری شد که حامیان فلسطین با بستن جاده، این مسابقه را نیمه تمام گذاشتند. این حامیان به حضور رکاب‌زنان رژیم صهیونیستی در این رقابت‌ها اعتراض داشتند و در نهایت با بستن جاده، اجازه رقابت به آن‌ها را ندادند.

به نوشته یک سایت اسپانیایی حضور پرتعداد و چندهزار نفری حامیان فلسطینی باعث شد کنترل از دست پلیس خارج شود، مردم اسپانیا با این حرکت نفرت خود را از حضور دوچرخه‌سواران صهیونی یک‌بار دیگر نشان دادند.

گفته می‌شود شهردار مادرید برای برگزاری مرحله نهایی این رقابت‌ها از گارد ملی برای کنترل مسیر دوچرخه‌سواران استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی