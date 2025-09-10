رسمی: کریستین با وولفسبورگ تا ۲۰۲۷ قرارداد بست

به گزارش ایلنا، باشگاه وولفسبورگ به‌صورت رسمی اعلام کرد که کریستین اریکسن، ستاره سابق تیم ملی دانمارک و منچستریونایتد، با این باشگاه قراردادی جدید امضا کرده است. این هافبک ۳۳ ساله تا تابستان ۲۰۲۷ با گرگ‌های بوندس‌لیگا قرارداد دارد و پیراهن شماره ۲۴ را به تن خواهد کرد.

اریکسن پس از جدایی از منچستریونایتد در پایان فصل گذشته، مدتی بدون باشگاه بود و پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز با وولفسبورگ، تصمیم گرفت چالش جدیدی را در فوتبال آلمان تجربه کند. او در مصاحبه‌ای با وبسایت رسمی باشگاه گفت: «وولفسبورگ اولین ایستگاه من در بوندس‌لیگاست و برای این ماجراجویی جدید هیجان‌زده‌ام. مطمئنم که می‌توانیم با هم تفاوت ایجاد کنیم. گفت‌وگوهای من با مسئولان باشگاه بسیار مثبت بود و از همان ابتدا احساس کردم پل سیمونیس (مدیر ورزشی) برنامه روشنی برای تیم و همچنین برای من دارد.»

این هافبک خلاق همچنین به هم‌تیمی‌های ملی‌پوشش در وولفسبورگ اشاره کرد و گفت: «اینکه چند چهره آشنا از تیم ملی دانمارک در ترکیب تیم حضور دارند، ولفسبورگ را برای من جذاب‌تر می‌کند.»

اریکسن که سابقه بازی در تاتنهام، اینتر و برنتفورد را هم در کارنامه دارد، پس از حادثه ایست قلبی در یورو ۲۰۲۰ با بازگشتی تحسین‌برانگیز به میادین، دوباره به سطح اول فوتبال اروپا رسید و حالا امیدوار است بتواند در بوندس‌لیگا نیز بدرخشد. وولفسبورگ نیز با جذب این بازیکن باتجربه، به دنبال تقویت خط میانی و افزایش کیفیت فنی ترکیب خود برای رقابت در فصل جدید است.

