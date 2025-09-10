ورود ستاره باتجربه به بوندسلیگا
رسمی: کریستین با وولفسبورگ تا ۲۰۲۷ قرارداد بست
کریستین اریکسن پس از جدایی از منچستریونایتد، با عقد قراردادی رسمی تا سال ۲۰۲۷ به باشگاه وولفسبورگ آلمان پیوست.
به گزارش ایلنا، باشگاه وولفسبورگ بهصورت رسمی اعلام کرد که کریستین اریکسن، ستاره سابق تیم ملی دانمارک و منچستریونایتد، با این باشگاه قراردادی جدید امضا کرده است. این هافبک ۳۳ ساله تا تابستان ۲۰۲۷ با گرگهای بوندسلیگا قرارداد دارد و پیراهن شماره ۲۴ را به تن خواهد کرد.
اریکسن پس از جدایی از منچستریونایتد در پایان فصل گذشته، مدتی بدون باشگاه بود و پس از مذاکرات موفقیتآمیز با وولفسبورگ، تصمیم گرفت چالش جدیدی را در فوتبال آلمان تجربه کند. او در مصاحبهای با وبسایت رسمی باشگاه گفت: «وولفسبورگ اولین ایستگاه من در بوندسلیگاست و برای این ماجراجویی جدید هیجانزدهام. مطمئنم که میتوانیم با هم تفاوت ایجاد کنیم. گفتوگوهای من با مسئولان باشگاه بسیار مثبت بود و از همان ابتدا احساس کردم پل سیمونیس (مدیر ورزشی) برنامه روشنی برای تیم و همچنین برای من دارد.»
این هافبک خلاق همچنین به همتیمیهای ملیپوشش در وولفسبورگ اشاره کرد و گفت: «اینکه چند چهره آشنا از تیم ملی دانمارک در ترکیب تیم حضور دارند، ولفسبورگ را برای من جذابتر میکند.»
اریکسن که سابقه بازی در تاتنهام، اینتر و برنتفورد را هم در کارنامه دارد، پس از حادثه ایست قلبی در یورو ۲۰۲۰ با بازگشتی تحسینبرانگیز به میادین، دوباره به سطح اول فوتبال اروپا رسید و حالا امیدوار است بتواند در بوندسلیگا نیز بدرخشد. وولفسبورگ نیز با جذب این بازیکن باتجربه، به دنبال تقویت خط میانی و افزایش کیفیت فنی ترکیب خود برای رقابت در فصل جدید است.