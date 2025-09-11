استیو مکمنمن:
دوست ندارم بارسلونا قهرمان چمپیونزلیگ شود
استیو مکمنمن معتقد است درخشش مارکوس رشفورد در بارسلونا نباید برای منچستریونایتد یک شکست تبلیغاتی تلقی شود؛ بلکه میتواند به نفع باشگاه باشد.
به گزارش ایلنا، مارکوس رشفورد تابستان امسال در شرایطی راهی بارسلونا شد که جایگاهش در منچستریونایتد کاملاً از بین رفته بود.
رشفورد که زمستان گذشته تمایل خود به جدایی را علنی کرده بود، ابتدا به صورت قرضی به استون ویلا رفت و پس از بازگشت به الدترافورد، دوباره به فهرست مازاد روبن آموریم پیوست. انتقال قرضی رشفورد به بارسلونا با بند خرید ۳۵ میلیون یورویی همراه است اما هنوز مشخص نیست آبیاناریها بتوانند این مبلغ را پرداخت کنند.
در جریان آمادهسازی پیشفصل، رشفورد همراه با بازیکنانی مانند جیدون سانچو، آنتونی و تایرل مالاسیا به گروهی موسوم به «بمباسکاد» فرستاده شد؛ گروهی که اجازه تمرین با تیم اصلی را نداشتند. این وضعیت باعث شده نگاهها بیشتر از همیشه به فرهنگ مدیریتی باشگاه معطوف شود و حتی ستارههایی مانند اسکات مکتامینی که خارج از یونایتد عملکرد خوبی داشتهاند، گواهی بر ناکارآمدی مدیریت فعلی تلقی شوند.
در این میان، استیو مکمنمن، ستاره سابق لیورپول، منچسترسیتی و رئال مادرید، در گفتوگویی با سایت گل تأکید کرده درخشش رشفورد در بارسا نباید بهعنوان یک فاجعه رسانهای برای یونایتد تفسیر شود. او گفت:«مردم ممکن است آن را بهعنوان یک شکست تبلیغاتی جلوه دهند، ولی بهنظرم این تغییر لازم بود. وقتی کاری در یک تیم جواب نمیدهد، تغییر الزامی است. اگر رشفورد فصل خوبی در بارسا داشته باشد و بدرخشد، این نهتنها فاجعه نیست بلکه به ارزش او اضافه میکند و این به نفع یونایتد است.»
مکمنمن در عین حال با خنده یادآور شد که برای موفقیت بارسلونا در اروپا دل خوشی ندارد: «با کمال احترام، من دوست ندارم بارسلونا لیگ قهرمانان را ببرد!» او با اشاره به شرایط فعلی ترکیب بارسا گفت: «رشفورد در بازی برابر مایورکا در ترکیب بود و به نظر میرسد فرصتهای زیادی نصیبش خواهد شد. با توجه به اینکه لواندوفسکی تازه برگشته، رشفورد در خط حمله نقش پررنگی خواهد داشت. این یک فرصت عالی در باشگاهی بزرگ و شهری فوقالعاده است.»