نساجی 0 - صنعت نفت آبادان 0 ؛ دومین توقف متوالی خانگی ببرهای مازندران
نساجی در خانه مقابل صنعت نفت آبادان متوقف شد.

به گزارش ایلنا، در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، دو تیم نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه قائمشهر به مصاف هم رفتند؛ دیداری که با وجود جذابیت‌های فراوان و موقعیت‌های خطرناک، در نهایت برنده‌ای نداشت و بدون رد و بدل شدن گلی به پایان رسید.

شاگردان فراز کمالوند در نساجی که با یک پیروزی و یک تساوی پای به این دیدار گذاشته بودند، امیدوار بودند با کسب سه امتیاز خانگی موقعیت خود را در بالای جدول تثبیت کنند، اما در نهایت به یک امتیاز بسنده کردند تا با ۵ امتیاز همچنان در جمع بالانشینان حضور داشته باشند.

در سوی دیگر میدان، مسعود شجاعی و صنعت نفت آبادان سومین تساوی متوالی خود را تجربه کردند. آبادانی‌ها که هواداران پرشورشان انتظار پیروزی‌های بیشتری دارند، همچنان در حسرت اولین برد فصل باقی ماندند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند فشارها را بر روی نیمکت این تیم بیشتر کند.

این بازی اگرچه گلی در بر نداشت، اما صحنه‌های پرهیجان و رقابتی فیزیکی را به نمایش گذاشت. هر دو تیم با توجه به شرایط جدول و اهداف بلندپروازانه‌شان، بیش از حد محتاط ظاهر شدند و همین عامل باعث شد موقعیت‌های نصفه و نیمه آنها به نتیجه نرسد.

بدون تردید نساجی و صنعت نفت دو مدعی جدی صعود به لیگ برتر هستند و در ادامه فصل حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت، اما از دست دادن امتیازات در هفته‌های ابتدایی می‌تواند کار آنها را در کورس نفسگیر صعود سخت‌تر کند.

