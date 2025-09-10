هوادار 2 - آریو اسلامشهر 0 ؛ پیروزی ارزشمند خانگی شاگردان ربیعی

به گزارش ایلنا، دو تیم هوادار و آریو در چارچوب هفته سوم رقابت های لیگ یک رو در روی هم قرار گرفتند و در شب محرومیت سرمربی آریو، تیم میزبان توانست با دو گل به برتری برسد.

بازی در ابتدا با احتیاط دو تیم آغاز شد اما رفته رفته هوادار نبض میدان را در دست گرفت؛ دقیقه ۳۰ ضربه سنگین روی پای حسین حیدری را فرامرزی دروازبان آریو به زیبایی مهار کرد تا یخ بازی برای لحظه ای فرو بشکند.

در ادامه باز هم شاگردان رضا ربیعی بودند که میل بیشتری به حمله داشتند و در دقیقه ۴۰، ارسال عالی سلمان بحرانی از روی نقطه کرنز و ضربه سر سعید بیگی گل اول را برای میزبان به همراه داشت. شادی نیمکت هواداری ها در نوع خود جالب توجه بود؛ لحظه ای که تمام اعضای صندلی نشین به هوا خاستند و صحنه جالبی در ورزشگاه تختی خلق کردند.

اما این گل پایان ماجرای نیمه اول نبود و باز هم هوادار شانس گلزنی داشت؛ ضربه چیپ امین قاسمی نژاد در دقیقه ۴۲ با عکس العمل خوب فرامرزی راهی کرنر شد و روی ریباند همین کرنر، امیرمحمد ستایش ضربه خطرناکی روانه دروازه حریف کرد. در آخرین ثانیه های نیمه اول هم ضربه ای از سوی بازیکنان آریو نواخته شد که البته دقت کافی را نداشت تا تیره پوشان هوادار برنده به رختکن بروند.

نیمه دوم با مالکیت بیشتر تیم آریو آغاز شد اما دفاع منسجم هوادار اجازه نداد تیم مهمان صاحب فرصت خاصی شود. اما دقیقه ۶۰ یک گل ۶۰ متری تحسین تمامی حاضرین در ورزشگاه را برانگیخت؛ شلیک ناگهانی افشین صادق نژاد از دایره مرکزی زمین دروازه آریو را برای بار دوم باز کرد. بازی بعد از گل دوم میزبان، روندی آرام و همراه با مالکیت آریو داشت تا در دقیقه ۸۰ ضربه محکم مهاجم این تیم را امین رضایی سنگربان هوادار به خوبی مهار کرد. بازی با همین ۲ گل به پایان رسید تا هوادار با ۷ امتیاز کماکان صدر نشین باشد.

