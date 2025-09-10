احتمال جراحی دوم روی زانوی ستاره جوان بارسا

به گزارش ایلنا، گاوی بار دیگر با خطر عمل جراحی بر روی زانوی راست خود روبرو شده است؛ همان زانویی که در سال ۲۰۲۳ دچار پارگی رباط صلیبی و منیسک شد و نزدیک به یک سال او را از میادین دور نگه داشت.

در جریان تمرینات اخیر، او دوباره احساس درد در این ناحیه داشته و اکنون احتمال جراحی دوم قوت گرفته است. هرچند تیم پزشکی بارسلونا ترجیح داده‌اند در مرحله نخست با درمان محافظه‌کارانه پیش بروند، اما لوئیس دلافوئنته اذعان کرده که گزینه جراحی ذهن گاوی را درگیر کرده است.

دل‌فوینته که با هافبک ۲۱ ساله تماس مستقیم داشته، درباره حال روحی او گفت: «امروز صبح با گاوی صحبت کردم. او ناراحت است و در انتظار تصمیم‌گیری درباره جراحی احتمالی منیسک خود به‌سر می‌برد. اما گاوی پسری بسیار قوی است... به او دلگرمی دادم چون چنین شرایطی انسان را قوی‌تر می‌کند.»

گاوی که یکی از استعدادهای درخشان لاماسیا محسوب می‌شود، طی سال گذشته با مصدومیت‌های متوالی روند رشد حرفه‌ای خود را کند دیده است.

پس از بازگشت از مصدومیت ACL، در ۴۲ بازی برای بارسلونا به میدان رفت، اما فقط در ۱۴ بازی لیگ و سه دیدار لیگ قهرمانان به‌صورت فیکس بازی کرد. در فصل جاری هنوز حتی یک بازی را به عنوان بازیکن اصلی آغاز نکرده و فقط دو بار به‌عنوان یار تعویضی وارد زمین شده که حاصل آن تنها یک پاس گل بوده است.

باشگاه بارسلونا پس از پایان وقفه بازی‌های ملی، روز ۱۴ سپتامبر نخستین بازی خانگی فصل را برابر والنسیا برگزار خواهد کرد. غیبت احتمالی گاوی در این مسابقه می‌تواند به نگرانی‌های ژاوی اضافه کند، چراکه آلخاندرو بالده نیز به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ در دسترس نیست و وضعیت لامین یامال و فرانکی دی‌یونگ هم همچنان مبهم است.

