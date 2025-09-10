امباپه: خوشحال میشوم حکیمی یا دمبله به توپ طلا برسند
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، در آستانه مراسم توپ طلا ۲۰۲۵ با تأکید بر اینکه شانسی برای فتح این جایزه ندارد، از دو همتیمی سابقش به عنوان گزینههای مورد علاقهاش برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال یاد کرد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه شمارش معکوس برای برگزاری مراسم توپ طلای ۲۰۲۵ در پاریس آغاز شده، کیلیان امباپه از نامزدی خود برای این جایزه استقبال کرده اما با لحنی فروتنانه عنوان کرده که شانس اصلی این دوره نیست. ستاره ۲۶ ساله فرانسوی در گفتوگو با نشریه «اکیپ» به صراحت گفته که ترجیح میدهد شاهد موفقیت دو بازیکن مورد علاقهاش یعنی اشرف حکیمی و عثمان دمبله باشد.
امباپه گفت: «امسال نمیتوانم برنده باشم. نمیتوانم بین دو دوست یکی را انتخاب کنم. آنچه برای من مهم است این است که عملکردشان دیده شود. برای هر دوی آنها خیلی خوشحال خواهم شد اگر جایزه را ببرند.»
اشرف حکیمی و عثمان دمبله که در تابستان گذشته با امباپه در پاریسسنژرمن همتیمی بودند، نقش مهمی در فصل درخشان پاریسیها ایفا کردند.
تیم لوئیس انریکه در فصل ۲۵-۲۰۲۴ موفق شد سهگانه تاریخی شامل قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ یک فرانسه و جام حذفی را کسب کند. پیاسجی در فینال لیگ قهرمانان موفق شد اینترمیلان را با نتیجه قاطع ۵-۰ شکست دهد و نخستین قهرمانی اروپایی خود را بهدست آورد.
در همین حال، امباپه که پس از انتقال به رئال مادرید فصل پرفروغی را پشت سر گذاشت و گلهای فراوانی برای کهکشانیها به ثمر رساند، با این حال خود را شایسته دریافت توپ طلا نمیداند و ترجیح میدهد بازیکنانی که به گفته او «دوستان صمیمی» هستند، این افتخار را کسب کنند.
مراسم توپ طلا قرار است روز دوشنبه، ۲۲ سپتامبر، در تئاتر دو شاتله پاریس برگزار شود. این مراسم امسال در حالی برگزار میشود که نامهای درخشانی در فهرست نامزدها حضور دارند، اما با توجه به موفقیتهای پیاسجی در سطح قارهای، شانس حکیمی و دمبله بیشتر از همیشه ارزیابی میشود.