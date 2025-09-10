ستاره سوئدی بالاخره لباس لیورپول را به تن کرد (عکس)

به گزارش ایلنا، لیورپول سرانجام موفق شد ستاره سوئدی تیم نیوکاسل یعنی الکساندر ایساک را به خدمت بگیرد و حالا پس از نهایی شدن این انتقال، نخستین تصاویر از حضور این مهاجم ۲۵ ساله در تمرینات تیم جدیدش منتشر شده است.

باشگاه لیورپول با انتشار ویدیویی از ایساک در کمپ تمرینی کرکبی، تنها با یک جمله ساده نوشت: «وقت کار رسیده»، تا رسماً ورود ستاره جدید را به هواداران اعلام کند.

این انتقال پس از هفته‌ها کشمکش، سرانجام با پرداخت مبلغ ۱۲۵ میلیون پوند (معادل ۱۶۹ میلیون دلار) نهایی شد و به گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه لیورپول و یکی از گران‌ترین انتقال‌های تاریخ لیگ برتر بدل شد.

ایساک پیش‌تر در جریان پنجره تابستانی، محور اصلی یکی از بزرگ‌ترین درام‌های نقل‌وانتقالاتی انگلیس بود؛ جایی که لیورپول ابتدا پیشنهاد ۱۱۰ میلیون پوندی خود را به نیوکاسل ارائه کرد، اما این پیشنهاد رد شد و شرایط میان بازیکن، باشگاه مبدأ و مقصد برای مدتی بحرانی شد. با این حال، پس از جذب نیک وولتماده توسط نیوکاسل از اشتوتگارت، راه برای جدایی ایساک هموار شد و این انتقال جنجالی سرانجام به سرانجام رسید.

ایساک که به دلیل این وضعیت در هیچ‌یک از بازی‌های پیش‌فصل و ابتدایی لیگ برای نیوکاسل به میدان نرفته بود، حالا باید روی بازگشت به آمادگی کامل تمرکز کند. او در جریان دیدار اخیر تیم ملی سوئد برابر کوزوو تنها ۱۸ دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا کرد.

انتهای پیام/