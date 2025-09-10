کریستین اریکسن با وولفسبورگ به توافق رسید

به گزارش ایلنا، کریستین اریکسن، هافبک 33 ساله و باتجربه دانمارکی، در آستانه پیوستن به باشگاه وولفسبورگ قرار دارد. طبق گزارش رسانه دانمارکی Tipsbladet، این بازیکن پس از توافق بر سر مفاد قرارداد، از اودنس به آلمان سفر کرده تا مراحل نهایی انتقال خود از جمله تست‌های پزشکی و امضای قرارداد را انجام دهد.

اریکسن که سابقه درخشش در تاتنهام و اینتر را دارد و در منچستریونایتد نیز بازی کرده، پس از اتمام قراردادش با شیاطین سرخ در پایان ژوئن، بازیکن آزاد بود. او در این مدت تمرینات خود را با تیم مالمو در سوئد ادامه داد تا آمادگی بدنی‌اش را حفظ کند.

با اینکه شایعات زیادی پیرامون انتقال او به بایرلورکوزن مطرح شده بود، به‌ویژه پس از حضور کسپر هیولمند (سرمربی سابق تیم ملی دانمارک) روی نیمکت لورکوزن، اما در نهایت وولفسبورگ با اقدامی سریع توانست رضایت پرافتخارترین بازیکن تاریخ فوتبال دانمارک را جلب کند.

این انتقال، نخستین تجربه اریکسن در فوتبال آلمان خواهد بود. او پیش‌تر با پشت سر گذاشتن بحران حمله قلبی در یورو 2020 و بازگشت الهام‌بخش به میادین با پیراهن برنتفورد و سپس منچستریونایتد، تحسین‌برانگیزترین مسیر ممکن را پیموده است. حالا پیوستن به وولفسبورگ برای او فرصتی جدید است تا در یکی از فیزیکی‌ترین و تاکتیکی‌ترین لیگ‌های اروپا بدرخشد.

اریکسن در فصل گذشته برای یونایتد ۳۵ بازی انجام داد و آمار پنج گل و شش پاس گل را ثبت کرد. انتقال به وولفسبورگ می‌تواند آخرین فرصت بزرگ او برای درخشش در سطح اول فوتبال اروپا و حتی بازگشت به رقابت‌های اروپایی باشد.

انتهای پیام/