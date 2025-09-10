مانوئل نویر:
برنامهای برای بازگشت به تیم ملی ندارم
با وجود مصدومیت مارکآندره تراشتگن و فشار رسانهها، مانوئل نویر تأکید کرد که فعلاً قصد بازگشت به تیم ملی آلمان را ندارد.
به گزارش ایلنا، مانوئل نویر، دروازهبان باتجربه بایرن مونیخ و قهرمان جام جهانی 2014، در واکنش به گمانهزنیهای اخیر پیرامون بازگشت احتمالیاش به تیم ملی آلمان، اعلام کرد که فعلاً قصدی برای بازگشت ندارد.
مانوئل نویر در تابستان 2024 پس از 124 بازی ملی از فوتبال ملی خداحافظی کرده بود، اما آسیبدیدگی مارکآندره تراشتگن باعث شد تا بحث بازگشت او دوباره در رسانهها مطرح شود.
تراشتگن که دروازهبان شماره یک آلمان در دوران اخیر بوده، به دلیل جراحی کمر برای چندین ماه از میادین دور خواهد بود و با ورود خوان گارسیا در بارسلونا حتی جایگاهش در ترکیب باشگاهی هم متزلزل شده است. در غیاب او، یولیان ناگلزمان سراغ الیور بومان رفته، اما برخی کارشناسان معتقدند تیم ملی به تجربه بیشتری در خط دروازه نیاز دارد.
نویر در مراسمی رسمی در ایالت باواریای آلمان بهصراحت گفت: «قبل از هر چیز، کسی از من دعوت نکرد. خداحافظیام تصمیمی آگاهانه بود، بنابراین اصلاً گزینه بازگشت برای من مطرح نیست.»
با این حال، نویر احتمال بازگشت در آینده را بهطور کامل رد نکرد و افزود: «دوران بسیار موفق و لذتبخشی را با تیم ملی گذراندم. الان اصلاً به بازگشت فکر نمیکنم. از سال 2009 با تیم بودم و یورو برایم پایان خوبی بود. فکر میکنم از فوتبال آلمان بسیار بهره بردم و شاید چیزی هم به آن اضافه کردم.»
پیشتر، توماس کروت، مدیر برنامههای نویر، احتمال بازگشت او را رد نکرده و گفته بود که اگر دعوت شود، پاسخ منفی نخواهد داد. حتی باستین شوایناشتایگر، همتیمی سابق نویر در تیم ملی، نیز از ایده بازگشت این دروازهبان باتجربه حمایت کرده بود.
با شکست 2-0 اخیر آلمان برابر اسلواکی و ادامه نوسانهای تیم تحت هدایت ناگلزمان، بحث بازگشت نویر همچنان در صدر رسانهها باقی خواهد ماند. هرچند مربی فعلی مانشافت همچنان تراشتگن را گزینه اول خود میداند، اما مصدومیت او و عدم اطمینان کامل به بومان میتواند نویر را دوباره به مرکز توجه بازگرداند.