رائول گونزالس:
روزی به رئال بازمیگردم؛ منتظر چالشی هیجانانگیزم
رائول گونزالس، اسطوره باشگاه رئال مادرید، پس از پایان دوران ششسالهاش روی نیمکت تیم دوم این باشگاه، از آمادگی خود برای بازگشت به دنیای مربیگری خبر داد.
به گزارش ایلنا، رائول، مهاجم پیشین رئال مادرید، که فصل گذشته پس از شش سال هدایت تیم دوم این باشگاه (کاستیا) از سمت خود کنار رفت، در گفتوگویی با پادکست Con Mucho De درباره آینده کاری خود صحبت کرد و گفت: «برای من، مسیر مشخص خودش پیدا میشود. باید صبور و آرام بود. من بهمدت شش سال مربی تیم کاستیا بودم و مطمئنم که در آیندهای نزدیک فرصتی یا چالشی هیجانانگیز پیش خواهد آمد، چون برای انجام هر کاری باید انگیزه داشت و آن را از درون احساس کرد.»
رائول همچنین درهای بازگشت به رئال مادرید را باز گذاشت: «من در باشگاهی بودم که همیشه دلم میخواست در آن باشم، خانهام بود. میدانم که روزی دوباره بازخواهم گشت، زمانی که مناسب باشد.»
این ستاره سابق که با ۷۴۱ بازی بیشترین تعداد حضور در تاریخ رئال را دارد، در سال ۲۰۱۹ پس از حضور در آکادمی فوتبال پایه لافابریکا، هدایت تیم کاستیا را برعهده گرفت. او در فصل ۲۳-۲۰۲۲ تا آستانه صعود به دسته دوم اسپانیا پیش رفت، اما در پلیآف مغلوب الدنسه شد و رؤیای صعود محقق نشد.
با این حال، رائول در همین دوران کوتاه نیز تواناییهای خود را اثبات کرد. او در سال ۲۰۲۰ هدایت تیم زیر ۱۹ سالههای رئال را در مرحله حذفی لیگ جوانان اروپا برعهده گرفت و با قهرمانی در این رقابتها توانست نخستین جام مربیگری خود را کسب کند.
در طول این سالها، رائول بارها مورد توجه باشگاههای اروپایی قرار گرفت. شالکه، که او پس از دوران حضورش در رئال در آن بازی کرده بود، یکی از گزینههای بالقوه بود. لیدز یونایتد نیز در مقطعی برای جذب او ابراز علاقه کرده بود. حتی پس از برکناری اریک تنهاخ، نام او در فهرست گزینههای بایرلورکوزن هم مطرح شد.
با این حال، این ملیپوش سابق اسپانیا فعلاً در دوران استراحت بهسر میبرد، هرچند سخنان اخیرش نشان میدهد که در انتظار چالشی تازه است و آماده بازگشت به عرصه مربیگری، شاید این بار در سطح اول فوتبال اروپا، خواهد بود.