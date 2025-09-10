فاش شدن یک ماجرای پنهان در نقلوانتقالات ۲۰۲۲
بایرن چگونه در آستانه جذب یامال ناکام ماند؟
باشگاه بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۲ تا یکقدمی جذب لامین یامال، ستاره آیندهدار بارسلونا، پیش رفت اما دخالت دقیقه نودی ژرژ مندس همه چیز را تغییر داد.
به گزارش ایلنا، در گزارشی جدید از روزنامه بیلد آلمان، افشا شده که بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۲ با یک نقشه بلندمدت و دقیق تلاش داشته تا لامین یامال را از آکادمی بارسلونا به خدمت بگیرد. این باشگاه با هدایت مستقیم حسن صالححمیدزیچ (مدیر ورزشی وقت) و مارکو نپه (مدیر فنی) وارد مذاکره با ایوان دلا پنا، مدیر برنامه وقت یامال، شده بود و حتی جلساتی در مادرید برگزار شد.
هدف بایرن انتقال خانواده یامال به آلمان، آمادهسازی شرایط تا رسیدن او به ۱۶ سالگی در ۲۰۲۳ و در نهایت عقد قرارداد با مبلغی حدود ۵ میلیون یورو بهعنوان هزینه حق رشد بود. در آن زمان، بایرن معتقد بود که یک گام جلوتر از رقباست و هنوز دنیا از استعداد خارقالعاده این وینگر جوان باخبر نشده است.
اما تمام این برنامهها ناگهان به بنبست رسیدند. ژرژ مندس، مدیربرنامه پرتغالی، وارد ماجرا شد و نمایندگی یامال را برعهده گرفت. با ورود مندس، روند مذاکرات با بایرن بهطور کامل متوقف شد و بارسلونا نیز در واکنش به این تحولات، روند ارتقای یامال به تیم اصلی را سرعت بخشید.
این اتفاق نشاندهنده نزدیکی بایرن به تصاحب یکی از درخشانترین استعدادهای نسل جدید فوتبال جهان است؛ بازیکنی که اکنون یکی از گزینههای اصلی فتح توپ طلای ۲۰۲۵ بهشمار میرود. اگر بایرن در تصمیمگیری خود تعلل نمیکرد، شاید امروز داستان حرفهای یامال در مسیر کاملاً متفاوتی پیش میرفت.
بیلد مینویسد صالححمیدزیچ در سفر به مادرید ابتدا برای مذاکره درباره گاوی به اسپانیا رفته بود، اما عملکرد درخشان یامال در ردههای پایه نظر استعدادیابهای بایرن را جلب کرده بود. آنها حتی در جلسهای شام با دلا پنا پیشنهاد جذب همزمان یامال، گاوی و آدام ازنو (که نهایتاً به بایرن پیوست) را مطرح کردند.
برنامه برای انتقال خانواده یامال به آلمان کاملاً جدی بود، اما وقتی مندس وارد صحنه شد و اعلام کرد ممکن است خانواده برای مبلغ ۵ میلیون یورو قانع شوند، مقامات بایرن در تصمیمگیری مردد شدند و فرصت را از دست دادند.
در همان زمان، بارسلونا با دادن فرصت بازی به یامال در سن ۱۵ سال و ۹ ماهگی در نوکمپ، پیوندی عاطفی و پایدار با او ساخت؛ حرکتی که از وعدههای مالی رقبای اروپایی مؤثرتر بود.