ناگلزمان باید کیمیش را کنار بگذارد؟

به گزارش ایلنا، ترکیب خط میانی تیم ملی آلمان بار دیگر به موضوعی داغ در محافل فوتبالی این کشور تبدیل شده و این بار ماریو باسلر، ملی‌پوش سابق فوتبال آلمان، در پادکست «Basler ballert» به‌طور مستقیم از نقش یاشوا کیمیش در تیم ناگلزمان انتقاد کرده است. او معتقد است آزادی بیش‌ازحد کاپیتان آلمان در زمین به ضرر ساختار تیمی تمام می‌شود و گورتسکا در این میان بازنده بزرگ است.

باسلر با اشاره به عملکرد آلمان در پیروزی ۳-۱ برابر ایرلند شمالی، گفت: «دوباره داریم بی‌دلیل فضاهای خالی ایجاد می‌کنیم، حتی وقتی کیمیش در میانه میدان بازی می‌کند. او همه‌جا می‌دود، همه کرنرها را می‌خواهد، همه ضربات آزاد را می‌زند، یک‌بار سمت راست است، یک‌بار سمت چپ. نمی‌فهمم چرا دوباره همه چیز را از نو می‌سازند!»

او سپس از وضعیت گورتسکا در بایرن و تیم ملی گلایه کرد: «در بایرن، وقتی او کنار کیمیش بازی می‌کند، همیشه خودش تعویض می‌شود، نه کیمیش. کیمیش هر طور دلش می‌خواهد بازی می‌کند، حتی در تیم ملی هم اینطور است. اگر اوضاع خوب پیش نرود، این گورتسکا است که بیرون می‌رود. بعد هم بازی بعدی را از دست می‌دهد.»

باسلر با پیشنهاد یک ترکیب متفاوت گفت:«ترکیب گورتسکا و آنجلو استیلر می‌تواند جواب بدهد. استیلر قبلاً نشان داده که می‌تواند به‌خوبی در این پست بازی کند. باید به این بازیکنان اعتمادبه‌نفس داد. باید گفت: شما دو هافبک میانی من هستید، شما شماره شش ترکیب من هستید.»

او همچنین درباره جایگاه تثبیت‌شده کیمیش هشدار داد: «اما اگر همچنان کیمیش بالای سرشان باشد و مربی ملی دوباره او را به پست شماره شش برگرداند، یکی از آن دو نفر دوباره بیرون می‌رود.»

در حالیکه آلمان در دوران ناگلزمان هنوز به ثبات تاکتیکی نرسیده و ترکیب‌ها با آزمون‌وخطا همراه است، بحث درباره نقش محوری کیمیش و کنار رفتن چهره‌هایی مثل گورتسکا به دغدغه‌ای جدی بدل شده است.

انتهای پیام/