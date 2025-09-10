به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه در تابستان ۲۰۲۴ با انتقالی رؤیایی از پاری‌سن‌ژرمن به رئال مادرید پیوست و رؤیای کودکی‌اش را محقق کرد. ستاره تیم ملی فرانسه که همواره از علاقه‌اش به پوشیدن پیراهن سفید مادرید گفته بود، در مراسم معارفه‌اش در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نیز از آرزویی صحبت کرد که از دوران کودکی در ذهن داشت.

مادر امباپه، فائزه العماری، اکنون در گفت‌وگویی با مجله «اکیپ» بخشی کمتر گفته‌شده از زندگی فرزندش را روایت کرده است: «همه چیز از زیدان شروع شد. از چهار سالگی. بعد نوبت رونالدو بود؛ وقتی به منچستریونایتد رفت و بعد هم رئال مادرید. بعد از آن هم بازیکنانی مثل روبینیو و رونالدینیو. اما درباره کریستیانو... کیلیان از ته دل عاشقش بود. خودش را پرتغالی می‌دانست. می‌رفت خانه پدر یکی از دوستانش تا بازی‌های تیم ملی پرتغال را تماشا کند و طرفدار رونالدو باشد. او واقعاً عاشقش بود. همیشه می‌گفت: "من پرتغالی‌ام." و این وضعیت مدت خیلی زیادی ادامه داشت!»

امباپه که در کنار تأثیرپذیری از زین‌الدین زیدان، اسطوره فرانسوی رئال مادرید، با ستایش از ستاره پرتغالی بزرگ شده، حالا در تیمی بازی می‌کند که هم رونالدو و هم زیدان با آن به افتخاراتی بزرگ دست یافته‌اند.

ستاره قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ حالا در رئال مادرید به‌دنبال تکرار مسیر آن قهرمانان است و می‌کوشد تا در فصل جاری به افتخارات بزرگی با این تیم دست یابد. امباپه پس از پایان بازی‌های ملی، روز شنبه در رقابت‌های لالیگا مقابل رئال سوسیه‌داد به ترکیب مادریدی‌ها بازمی‌گردد.

