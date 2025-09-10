پیراهن رونالدو رکورد مزایده تاریخ را شکست

به گزارش ایلنا، پیراهنی که کریستیانو رونالدو در جریان پیروزی ۵-۰ پرتغال مقابل ارمنستان در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به تن داشت، با قیمتی خیره‌کننده در یک مزایده آنلاین رکوردشکنی کرد. سایت MatchWornShirt اعلام کرد که این لباس که رونالدو در آن مسابقه دو گل نیز به ثمر رساند، تاکنون به مبلغ ۷۱٬۰۲۶ یورو (معادل ۶۱٬۶۵۷ پوند) رسیده و این رقم در حالی ثبت شده که هنوز چهار روز دیگر از پایان مزایده باقی مانده است.

این رکورد جدید، پیراهن لیونل مسی از دیدار پاری‌سن‌ژرمن مقابل استاد رنس در سال ۲۰۲۳ را که با قیمت ۵۵٬۰۱۹ یورو به فروش رسیده بود، پشت سر گذاشت. نکته جالب آنکه از ۱۰ پیراهن گران‌قیمت تاریخ این مزایده‌ها، هشت مورد به دو فوق‌ستاره دنیای فوتبال یعنی رونالدو و مسی اختصاص دارد.

در فهرست فعلی ارزشمندترین پیراهن‌ها، نام‌های دیگری مانند سون هیونگ مین (۴۸٬۹۰۷ یورو) و کول پالمر (۴۱٬۱۲۷ یورو) نیز به چشم می‌خورد، اما سلطه رونالدو و مسی در صدر این لیست همچنان ادامه دارد.

سایت MWS همچنین اعلام کرده که این مزایده تا چهار روز و چهار ساعت دیگر باز خواهد بود و هواداران هنوز فرصت دارند تا برای این یادگار تاریخی از اسطوره ۴۰ ساله پرتغالی پیشنهاد ثبت کنند. رونالدو که دوران باشکوهی را در منچستریونایتد و رئال مادرید پشت‌سر گذاشته، همچنان در سطح اول فوتبال درخشیده و اکنون در النصر عربستان بازی می‌کند.

انتهای پیام/