به گزارش ایلنا، کمبود مهره تخصصی در سمت راست خط دفاعی، معادلات وحید هاشمیان را برای دیدار با فولاد تغییر داده است. اوریه علاوه بر مشکل پزشکی‌اش دچار مصدومیت کشاله شده و صحرایی هم درگیر مصدومیت پس از اردوهای تیم امید است؛ به همین دلیل نام میلاد محمدی که دو هفته اول نیمکت‌نشین بود به‌عنوان انتخابی مهم برای پوشش سمت راست مطرح شده است.

محمدی هرچند پست تخصصی‌اش دفاع چپ است، اما به لطف سرعت، دوندگی مداوم و تجربه‌ی بین‌المللی، توانایی بازی در هر دو جناح را دارد. در بازی دوستانه و تمرینات این هفته، کادر فنی بخشی از تمرینات تاکتیکی را با حضور او در سمت راست طراحی کرده تا هماهنگی‌های لازم در باز و بسته‌کردن کانال‌های کناری، اورلپ‌ها و پرسینگ اولیه انجام شود.

برای بازیکنی که در ابتدای فصل از ترکیب خارج بود، این یک فرصت طلایی است؛ فرصتی برای بازپس‌گیری جایگاه در جمع ۱۱ نفر اصلی، حتی اگر آن پست برای او غیرتخصصی باشد. اگر کادرفنی ریسک را بپذیرد و میلاد را در راست بازی بدهد، پرسپولیس می‌تواند با تجربه او از بحران کمبود دفاع راست عبور کند.

