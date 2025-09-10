صمیمیت جالب بیفوما با هافبک جوان سرخپوشان

به گزارش ایلنا، علیرضا عنایت‌زاده ۲۱ ساله که نیم‌فصل دوم سال گذشته با نظر اسماعیل کارتال فرصت بازی پیدا کرد و نامش را سر زبان‌ها انداخت، در تمرینات پرسپولیس پیوند نزدیکی با بیفوما، وینگر خارجی جدید تیم، ساخته است.

در تمرینات، آنها را با لفظ «داداش» صدا می‌زند و همین ارتباط دوستانه بهانه‌ای شد تا دو هم‌تیمی در یک قاب شاد و رفاقتی کنار هم ثبت شوند و آنها این عکس را با همین لفظ استوری کردند.

بیفوما پس از بازی سپاهان که در نقش تعویضی توفیق چندانی نداشت، با تمرینات فشرده دنبال بازگشت به فرم ایده‌آل است و عنایت‌زاده نیز امیدوار است اولین بازی فصل خود را زیر نظر وحید هاشمیان انجام بدهد.

انتهای پیام/