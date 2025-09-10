خبرگزاری کار ایران
صمیمیت جالب بیفوما با هافبک جوان سرخپوشان

تیوی بیفوما با علیرضا عنایت‌زاده، هافبک جوان پرسپولیس صمیمی شده است.

به گزارش ایلنا،  علیرضا عنایت‌زاده ۲۱ ساله که نیم‌فصل دوم سال گذشته با نظر اسماعیل کارتال فرصت بازی پیدا کرد و نامش را سر زبان‌ها انداخت، در تمرینات پرسپولیس پیوند نزدیکی با بیفوما، وینگر خارجی جدید تیم، ساخته است. 

در تمرینات، آنها را با لفظ «داداش» صدا می‌زند و همین ارتباط دوستانه بهانه‌ای شد تا دو هم‌تیمی در یک قاب شاد و رفاقتی کنار هم ثبت شوند و آنها این عکس را با همین لفظ استوری کردند.

بیفوما پس از بازی سپاهان که در نقش تعویضی توفیق چندانی نداشت، با تمرینات فشرده دنبال بازگشت به فرم ایده‌آل است و عنایت‌زاده نیز امیدوار است اولین بازی فصل خود را زیر نظر وحید هاشمیان انجام بدهد.

