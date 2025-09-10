اینفانتینو بالاترین نشان افتخار ازبکستان را دریافت کرد

به گزارش ایلنا، جانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، در جریان سفر خود به تاشکند نشان «دوستلیک» را دریافت کرد؛ عالی‌ترین مدال افتخاری که دولت ازبکستان به شهروندان خارجی اعطا می‌کند. این مراسم در دیدار او با شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان برگزار شد. نشستی که در آن علاوه بر تقدیر رسمی، موضوع افتتاح دفتر منطقه‌ای فیفا برای آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اینفانتینو پس از دریافت این نشان گفت: «برای من افتخار بزرگی است که در جریان میزبانی سخاوتمندانه رئیس‌جمهور در تاشکند، این مدال ارزشمند دوستی را دریافت کردم. در این دیدار درباره مسائل مهمی از جمله امکان راه‌اندازی دفتر منطقه‌ای فیفا در پایتخت ازبکستان گفت‌وگو شد.» او همچنین تأکید کرد که از آخرین دیدار با رئیس‌جمهور در سال ۲۰۲۳، علاقه و حمایت او از فوتبال به شکل چشمگیری افزایش یافته و این موضوع نقشی کلیدی در پیشرفت این رشته در کشور داشته است.

رئیس فیفا در ادامه صعود تیم ملی ازبکستان به جام جهانی را «دستاوردی تاریخی» خواند و آن را نتیجه حمایت مستقیم رئیس‌جمهور و اشتیاق مردم این کشور دانست. او افزود: «ازبکستان با جمعیت ۳۸ میلیون نفر، ملتی فوتبال‌دوست دارد و امروز این عشق به فوتبال از بالاترین سطح رهبری تا مردم عادی کوچه و خیابان دیده می‌شود.»

اینفانتینو در پایان با قدردانی از میزبانی و مهمان‌نوازی مقامات ازبکستان، ابراز امیدواری کرد این کشور در جام جهانی پیش‌رو و سایر عرصه‌های ورزشی موفقیت‌های بزرگی کسب کند و تأکید کرد که فیفا در مسیر تحقق رؤیاهای نسل جوان فوتبال‌دوست ازبکستان در کنار آن‌ها خواهد بود.

