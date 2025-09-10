شکست آرژانتین و برزیل با پنالتی در هفته پایانی

به گزارش ایلنا، در بازی هفته هجدهم و پایانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکای جنوبی در بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ در ورزشگاه مونومنتال بانکو پیچینچا در گوایاکیل برگزار شد، اکوادور با نتیجه ۱–۰ مقابل آرژانتین به پیروزی رسید. تک‌گل این بازی توسط انر والنسیا در دقیقه‌ی ۴۵+۱۳ از روی یک ضربه پنالتی به ثمر رسید. ارزش این گل برای او بیشتر بود چون این مسابقه صد‌امین حضور ملی‌اش محسوب می‌شد .

در این مسابقه، نیکلاس اوتامندی از آرژانتین در دقیقه‌ی ۳۱ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد. از سوی دیگر، مویسس سایتو از اکوادور نیز در دقیقه‌ی ۵۰ به دلیل خطای دوم از بازی بیرون رفت. با وجود این تساوی عدد بازیکنان، اکوادور موفق شد بازی را کنترل کرده و نتیجه را حفظ کند .

در جدول رده‌بندی نهایی، آرژانتین با ۳۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و اکوادور با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و بعنوان تیم دوم این قاره به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.

در دیگر دیدار بامداد امروز بولیوی با گل پنالتی میگل ترسروس موفق شد برزیل را در ورزشگاه آللتو ۱–۰ شکست دهد.

این پیروزی باعث شد بولیوی به مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای راه یابد.

