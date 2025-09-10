اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتسال
سرمربی تیم ملی فوتسال لیست بازیکنان اعزامی به مرحله مقدماتی جام ملتهای فوتسال آسیا 2026 را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، پس از برگزاری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، وحید شمسایی نام ۱۴ ملیپوش را برای اعزام به مالزی اعلام کرد.
بهزاد رسولی، مهدی رستمیها، محمدحسین درخشانی، امیرحسین غلامی، حسین سبزی، مهدی کریمی، مسعود یوسف، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند، محمدحسین بازیار، مسلم اولادقباد، حسین طیبی، بهروز عظیمی و ابوالفضل افضلی بازیکنانی هستند که از سوی کادر فنی برای حضور در این مسابقات انتخاب شدند.
بازیکنان منتخب پس از پایان مسابقات هفته نهم جهت برگزاری اردوی متصل به اعزام در مرکز ملی فوتسال حضور خواهند یافت.
مرحله مقدماتی انتخابی هجدهمین دوره مسابقات جام ملتهای فوتسال آسیا به میزبانی مالزی و از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
تیم ملی ایران در این مرحله با مالزی، امارات و بنگلادش مصاف خواهد کرد.