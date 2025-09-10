کامبک پرتغال و فرانسه در شب پیروزی پرگل انگلیس/ رونالدو رکوردشکنی کرد

به گزارش ایلنا، در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی پرتغال، انگلیس و فرانسه در مهم‌ترین دیدارها رقبا را شکست دادند.

تیم ملی پرتغال با نتیجه ۳-۲ از سد مجارستان گذشت. برناردو سیلوا در دقیقه ۳۶، کریستیانو رونالدو در دقیقه ۵۶ و ژائو کانسلو در دقیقه ۸۶ از روی نقطه پنالتی گل‌های پرتغال را به ثمر رساندند و بارناباس وارگا در دقایق ۲۱ و ۲۲ زننده گل‌های مجارستان در این بازی بود.

رونالدو با گلزنی در این مسابقه به رکورد ۱۴۱ گل ملی رسید و همچنین با رکورد افسانه‌ای کارلوس روئیس، اسطوره تیم ملی فوتبال گواتمالا، که با ۳۹ گل بهترین گلزن تاریخ انتخابی جام جهانی است برابری کرد. تعداد کل گل‌های دوران حرفه‌ای کریستیانو رونالدو در تمام رقابت‌ها، به عدد حیرت‌انگیز ۹۴۳ گل رسید. این یعنی رونالدو حالا تنها ۵۷ گل تا رسیدن به رکورد رؤیایی و بی‌سابقه ۱۰۰۰ گل فاصله دارد.

رکوردشکنی رونالدو و لاک‌پشت؛ کامبک پرتغال و و رقص خروس‌ها/ آتش‌بازی سه‌شیرها؛ صربستان گلباران شد

در دیدار دیگر امشب انگلیس با نتیجه ۵-۰ صربستان را درهم کوبید. هری کین در دقیقه ۳۳، نونی مادوئکه در دقیقه ۳۵، ازری کنسا در دقیقه ۵۲، مارک گهی در دقیقه ۷۵ و مارکوس رشفورد در دقیقه ۹۰ از روی نقطه پنالتی گل‌های انگلیس را به ثمر رساندند.

رکوردشکنی رونالدو و لاک‌پشت؛ کامبک پرتغال و و رقص خروس‌ها/ آتش‌بازی سه‌شیرها؛ صربستان گلباران شد

فرانسه نیز در یکی دیگر از بازی‌های مهم امشب با نتیجه ۲-۱ ایسلند را شکست داد. آندری گودیانسن در دقیقه ۲۱ تک گل ایسلند را به ثمر رساند و کیلیان امباپه در دقیقه ۴۵ و بردلی بارکولا در دقیقه ۶۲ زننده گل‌های فرانسه بودند.

کیلیان امباپه با گلی که در این بازی به ثمر رساند به رکورد ۵۲ گل ملی رسید و از رکورد ۵۱ گل ملی تیری هانری عبور کرد تا به دومین گلزن برتر تاریخ فرانسه تبدیل شود.

انتهای پیام/