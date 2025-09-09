تیم قهرمان هفته دهم لیگ ملی چوگان مشخص شد

به گزارش ایلنا، با اعلام فدراسیون چوگان، تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان توانست به مقام قهرمانی هفته دهم دست پیدا کند.

رقابت‌های هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با عنوان جام نیلوفر گرامیداشت هفته وحدت در بخش بانوان برگزار شد و

هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام نیلوفر در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد.

گفتنی است تیم‌های کانون چوگان البرز، نزاجا و فراجا به ترتیب مقام دوم و سوم و چهارم را از آن خود کردند.

اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.

انتهای پیام/