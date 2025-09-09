گتوزو: دیوانهکنندهترین بازی دوران مربیگریام بود
تیم ملی ایتالیا در یکی از دراماتیکترین مسابقات انتخابی جام جهانی، با نتیجه ۵ بر ۴ از سد رژیم اشغالگر قدس گذشت؛ دیداری پر فراز و نشیب که جنارو گتوزو آن را «دیوانهوارترین» تجربه مربیگریاش توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، ایتالیا در شب نفسگیر مسابقات گروه I انتخابی جام جهانی، بارها از حریف پیش افتاد اما در نهایت با گل دقیقه ۹۱ ساندرو تونالی موفق شد پیروزی شیرینی را جشن بگیرد. گتوزو در پایان بازی گفت:«امشب جنایت بود! این دیوانهکنندهترین مسابقهای بود که در مقام مربی در آن حضور داشتم. اما این مشکل من است، نه بازیکنان. اگر میخواهیم به این شکل بازی کنیم، باید بهتر شویم. ما دیوانهوار حمله میکردیم و همین همان چیزی بود که حریف منتظرش بود تا ما را با ضدحمله بزند. میتوانستیم وقتی جلو بودیم عقبتر دفاع کنیم.»
در این مسابقه، ایتالیا به ترتیب با نتایج ۱-۰، ۲-۱ و ۴-۲ از حریف پیش افتاد اما هر بار با واکنش میزبان روبهرو شد تا نتیجه به تساوی ۴-۴ برسد. با این حال، گل حساس تونالی در دقایق پایانی همه چیز را تغییر داد و سه امتیاز حیاتی را برای لاجوردیپوشان به ارمغان آورد.
با این پیروزی، ایتالیا جایگاه خود را در رتبه دوم گروه تثبیت کرد و بالاتر از رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ تیمی که پیش از این بازی رقیب مستقیم آتزوری برای صعود به مرحله پلیآف محسوب میشد. ایتالیا حالا با سه امتیاز فاصله نسبت به صدرنشین گروه، نروژ، در موقعیتی مناسب برای صعود قرار دارد و از تکرار کابوس عدم حضور در دو دوره متوالی جام جهانی فاصله گرفته است.
شاگردان گتوزو تاکنون سه پیروزی و یک شکست را در چهار دیدار ابتدایی خود ثبت کردهاند. آنها در پنجمین مسابقه خود روز ۱۱ اکتبر به مصاف استونی میروند و سپس سه روز بعد، دیدار برگشت مقابل رژیم صهیونیستی را در خانه برگزار خواهند کرد.