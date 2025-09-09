به گزارش ایلنا، ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم استقلال، در برنامه فوتبال برتر درباره وضعیت بازیکنان تیمش اظهار داشت:«متأسفانه ماشاریپوف را برای چندین ماه از دست داده‌ایم. او می‌خواهد بدون جراحی برگردد و ما امیدواریم در اسرع وقت بتواند به میادین بازگردد. همچنین شاید آشورماتوف را طی ۲ تا ۳ هفته آینده در اختیار داشته باشیم.»

او درباره حضور بازیکنان در تیم ملی افزود:«نباید بابت دعوت بازیکنان به تیم ملی بهانه‌گیری کنیم. به عنوان مثال، صالح حردانی هم مستحق دعوت شدن بود و این اتفاق به نفع فوتبال است.»

ساپینتو درباره استعدادهای تیم توضیح داد:«آسانی بسیار بااستعداد است و ما به او ایمان داریم. همچنین منیر الحدادی می‌تواند در نقش وینگر چپ و شماره‌های ۱۰ و ۸ بازی کند.»

سرمربی پرتغالی درباره رامین رضاییان گفت:«من سه سال پیش رامین را دیدم و به او گفتم بیا استقلال! رامین وینگر نیست دفاع راست است، اما تجربه و کیفیت بالایی دارد و می‌تواند در ترکیب تیم به ما کمک کند.»

او درباره جدایی سیدحسین حسینی و جذب آدان هم اظهار داشت:«می‌خواستم حسینی را نگه دارم و یک گلر دیگر هم جذب کنم، یعنی دو دروازه‌بان خوب داشته باشیم. اما فشار روی او زیاد بود و متأسفانه به دلایل مختلف موفق به حفظش نشدیم. آدان شور و تجربه لازم را دارد، اما هنوز صد درصد آماده نیست.»

ساپینتو در پایان تاکید کرد که تیمش با وجود این چالش‌ها تلاش می‌کند هماهنگی و آمادگی لازم را حفظ کند تا در ادامه فصل بهترین عملکرد را ارائه دهد.

