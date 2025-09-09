ساپینتو:
۴ ماه محروم شدم و هنوز ادامه دارد!
سرمربی تیم استقلال درباره محرومیت طولانیمدت، اتفاقات حین بازی و دغدغههای داوری صحبت کرد و به جزئیات این تجربه پرداخته است.
به گزارش ایلنا، ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال، در برنامه فوتبال برتر به توضیح درباره تجربه محرومیت طولانیمدت خود پرداخت و گفت:«در جریان یک بازی، رفتم با بازیکنان جشن بگیرم که به من کارت قرمز دادند؛ واقعاً داشتم دیوانه میشدم. بعد از آن هم در حال تماشای بازی بودم که بطریای به سمتم پرتاب شد. این اتفاقات برای هر سرمربی میتواند سخت و آزاردهنده باشد.»
او درباره طولانی شدن محرومیت خود افزود:«چهار ماه محروم شدم؛ اما حالا سه سال گذشته و هنوز محرومم! تنها میخندم که گریه نکنم. واقعاً این مدت طولانی برایم عجیب و کمی غیرمنتظره بود، اما همین باعث شد تجربه بیشتری کسب کنم و روی رفتارها و تصمیماتم فکر کنم.»
ساپینتو در ادامه درباره اهداف خود و تیمش توضیح داد:«امسال تیمی چالشی دارم که بتوانم با همه رقابت کنم، اما این به تنهایی کافی نیست. هدف من این است که عدالت داوری برای همه تیمها رعایت شود. معتقدم این امر نه تنها به نفع تیم من، بلکه به نفع فوتبال کشور است و باعث میشود رقابتها سالمتر و جذابتر باشد.»
سرمربی پرتغالی همچنین درباره روند آمادهسازی و برنامههایش افزود:«تلاش ما این است که تیم را در بالاترین سطح نگه داریم و بازیکنان را آماده نگه داریم. هر فصل چالشهای خاص خودش را دارد و ما با تمرکز روی تاکتیکها و هماهنگی تیمی، سعی میکنیم بهترین عملکرد را ارائه دهیم.»
او در پایان صحبتهای خود تاکید کرد:«با وجود تمام سختیها، همچنان به فوتبال و اهدافم ایمان دارم و امیدوارم بتوانیم در فصل جاری و رقابتهای پیش رو موفقیتهای بیشتری کسب کنیم. مهمترین هدف من این است که بازیها با رعایت عدالت و احترام به قوانین برگزار شود و همه تیمها فرصت برابر داشته باشند.»